رئيس ديروط يتابع رفع نقاط التجميع وتنظيف المقالب بالمندرة بحرى

في إطار الاهتمام بمنظومة النظافة والعمل المستمر لرفع الاشغالات والنظافة، تم رفع المقالب الموجودة بجوار الوحدة البيطرية والمختون وقلانش وبجوار المحور في قرية المندرة بحرى.

تم اتخاذ هذا القرار بناءً على تعليمات محمود نجار عطا، رئيس مركز ومدينة ديروط، وبحضور المهندس ناجح عبدالنعيم محمود، رئيس الوحدة المحلية في مسارة.

تهدف هذه الخطوة إلى تحسين المظهر العام للمدينة وتوفير بيئة نظيفة وصحية للسكان. رفع نقاط التجميع وتنظيف المقالب يعتبر جزءًا من الإجراءات التصحيحية التي يتم اتخاذها للحفاظ على نظافة المناطق المختلفة داخل المدينة.

وفقًا للتعليمات، تم رفع المقالب التي تواجدت بجوار الوحدة البيطرية والمختون وقلانش وبجوار المحور في منطقة المندرة بحرى. يجرى هذا التدبير بشكل منتظم وفقًا للجدول المحدد لضمان أن تظل هذه المناطق نظيفة وخالية من الاشغالات.

من المهم أن يكون للسلطات المحلية دور فاعل في ضمان نظافة البيئة وصحة المجتمع. يجب أن يتم استمرار الجهود الرامية إلى تحسين مستوى النظافة ورفع التجميعات لضمان بيئة صحية نظيفة لجميع السكان والزوار في المدينة.

رئيس مركز ومدينة ديروط يتابع رفع نقاط التجميع وتنظيف المقالب بالمندرة بحرى

رئيس مركز ومدينة ديروط يتابع رفع نقاط التجميع وتنظيف المقالب بالمندرة بحرى

رئيس مركز ومدينة ديروط يتابع رفع نقاط التجميع وتنظيف المقالب بالمندرة بحرى

رئيس مركز ومدينة ديروط يتابع رفع نقاط التجميع وتنظيف المقالب بالمندرة بحرى

رئيس مركز ومدينة ديروط يتابع رفع نقاط التجميع وتنظيف المقالب بالمندرة بحرى

رئيس مركز ومدينة ديروط يتابع رفع نقاط التجميع وتنظيف المقالب بالمندرة بحرى

رئيس مركز ومدينة ديروط يتابع رفع نقاط التجميع وتنظيف المقالب بالمندرة بحرى