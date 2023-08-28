جهود مكثفة للوصول لسائحة روسية مفقودة على عمق أكثر من 110 أمتار بالبحر الأحمر

تواصل جمعية الإنقاذ البحري والحفاظ على البيئة البحرية بالبحر الأحمر، بالتعاون مع عدد من اللنشات البحرية والغواصين، البحث عن سائحة روسية فُقدت أثناء رحلة غطس قبال سواحل مدينة الغردقة.

وكشف حسن الطيب مؤسس جمعية الإنقاذ البحري، إن السائحة خرجت في رحلة بحرية لمدة 10 أيام، بصحبة زوجها.

وان السائحة المتغيبة وزوجها تجاوزا العمق المسموح به دوليًا، حيث سجل الكمبيوتر نزول الزوج لـ110 أمتار عمق، إلا أنه تمكن من إنقاذ نفسه والعودة إلى سطح المياه مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الزوجة تخطت عمق زوجها، وهذا ما أعلنه الزوج بعد خروجه من المياه وشعوره بالإعياء الشديد نتيجة ثقل الأعماق وزيادة نسبة النيتروجين.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات، وتبين أن الزوجين يحملان الجنسية الروسية.