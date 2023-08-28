أيمن يونس: الزمالك لديه موارد مالية ضخمة وقادر على تخطي الانتخابات

قال أيمن يونس نجم الكرة المصرية السابق، إن نادي الزمالك يمتلك موارد مالية ضخمة، تجعله قادرًا على تخطي الأزمات التي يعاني منها مؤخرًا.

وتتلاحق الأزمات داخل القلعة البيضاء في الفترة الأخيرة سواء من الناحية المالية التي أدت لعدم إبرام تعاقدات جديدة بجانب رفع القيد، وصولا إلى التخبط الإداري باستقالة المجلس المنتخب برئاسة مرتضى منصور وتعيين لجنة مؤقتة من جانب وزارة الشباب والرياضة لحين إجراء انتخابات النادي.

وقال أيمن يونس فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق " الزمالك ملئ بالكوادر، ولابد من أن المترشح لانتخابات الزمالك القادمة لابد أن يكون لديه خطة واضحة للعودة مرة أخري للطريق الصحيح.

وأتم:" الزمالك لديه موارد مالية كبيرة ولكن يحتاج فقط لمجلس إدارة ذكي من أجل الاستفادة الكبري للنادي.

وكان مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور قد تقدم باستقالته بالإجماع، لتعين وزارة الشباب والرياضة لجنة مؤقتة برئاسة اللواء حسن موسى قبل أن تفاجئ الجميع وتعين عماد البناني.

وشهد الساعات الأخيرة غضب جماهيري عارم ضد البناني لتصريحات سابقة بأنه ينتمي إلى النادي الأهلي.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات نادي الزمالك في شهر أكتوبر المقبل بعد استقالة المجلس المنتخب برئاسة مرتضى منصور.