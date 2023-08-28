سقوط طائرة حربية سعودية ونجاة طاقمها

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع "تورنيدو" عند الساعة 15.44 الاثنين، أثناء مهمة تدريبية روتينية بمنطقة التدريب، التابعة لقاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، العميد الركن تركي المالكي، إن طاقم الطائرة نجو بعد استخدام كرسي النجاة، كما أنه لا يوجد أي إصابات أو خسائر على الأرض نتيجة سقوط الطائرة.

وأوضح، أن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث.