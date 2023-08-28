ليفربول وأستون فيلا.. الموعد والقنوات الناقلة

حقق ليفربول فوزًا مهمًا بالأمس على نظيره نيوكاسل بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

وكان ليفربول قد تعرض لطرد مع النصف ساعة الأولى من بداية المباراة، ليُكمل ما تبقى من اللقاء بعشرة لاعبين.

فقد تقدم لنيوكاسل اللاعب أنتوني جورديون في الدقيقة 25، بينما تعادل داورين نونيز في الدقيقة 81 من عمر الشوط الثاني للمباراة، ليعود اللاعب ذاته ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من المواجهة.

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا

يلتقي ليفربول بنظيره أستون فيلا في الرابعة من مساء الأحد المقبل، في المباراة التي يستضيفها ملعب "أنفيلد" معقل الريدز.

القنوات الناقلة

تُنقل مواجهة ليفربول وأستون فيلا عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي تبث المسابقات الإنجليزية خلال السنوات الماضية.

الجدير بالذكر أن ليفربول يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 7 نقاط، بينما يأتي أستون فيلا في المركز السابع برصيد 6 نقاط.