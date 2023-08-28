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الإثنين 28 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تحالف الأحزاب المصرية يثمن جهود الرئيس السيسى خلال الـ 10 سنوات الماضية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

نظم تحالف الأحزاب المصرية مؤتمرا "شارك فيه ممثلوا قيادات وأعضاء 40 حزبا سياسيا، الأعضاء بالتحالف بالإضافه إلى عدد من الشخصيات السياسية والعامة.

واستعرض تحالف الأحزاب خلال الاجتماع، الإنجازات التى شهدتها البلاد خلال الـ 10 سنوات الماضية، على الرغم من التحديات والظروف الصعبة، التي تعرضت لها الدولة المصرية حتى نجحت مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق الأمن والاستقرار والنهضة الحديثة ( سياسيا - اقتصاديا - إجتماعيا) والعبور بالدولة المصرية إلى بر الأمان والارتقاء بأداء كل قطاعات الدولة.

كما يثمن التحالف مسيرة النهضة والبناء التى قادها رئيس الجمهورية خلال السنوات الماضية فى كل المجالات والسير بخطى ثابتة لاستمرار تلك النهضة.

وإن تحالف الأحزاب المصرية من منطلق مسؤليته السياسية يطالب ويؤيد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض الإنتخابات المقبلة لتحقيق تطلعات وطموحات الشعب المصري ومواصلة مسيرة البناء والتنمية التي بدأها سيادته.

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