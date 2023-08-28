غني بالكالسيوم.. طريقة عمل سموذي الأوريو بحليب اللوز

يمتاز حليب اللوز بغناه بفتيامين ي والدهون الصحية، الأمر الذي يرتبط مع تعزيز صحة القلب وخفض خطر الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية، كما يساهم في تقوية العظام؛ لإحتوائه على نسبة عاليه من الكالسيوم، لذا نقدم لك طريقة عمل سموذي الأوريو بحليب اللوز المنعش.

سموذي الأوريو بحليب اللوز

طريقة عمل سموذي الأوريو بحليب اللوز

المقادير

- الموز : 2 حبة

- حليب لوز : كوب

- الفانيليا : رشّة

- بسكويت أوريو : 2 قطعة

- مكعبات الثلج : حسب الرغبة

طريقة التحضير

في الخلاط الكهربائي، ضعي جميع المكونات.

اضربي المكونات للحصول على مزيج متجانس القوام وكريمي.

اسكبي السموذي في أكواب وقدميه، ويمكنكِ إضافة المزيد من الثلج بحسب الرغبة.