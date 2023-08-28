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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

غني بالكالسيوم.. طريقة عمل سموذي الأوريو بحليب اللوز

سموذي الأوريو بحليب
سموذي الأوريو بحليب اللوز

يمتاز حليب اللوز بغناه بفتيامين ي والدهون الصحية، الأمر الذي يرتبط مع تعزيز صحة القلب وخفض خطر الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية، كما يساهم في تقوية العظام؛ لإحتوائه على نسبة عاليه من الكالسيوم، لذا نقدم لك طريقة عمل سموذي الأوريو بحليب اللوز المنعش. 

 

سموذي الأوريو بحليب اللوز

طريقة عمل سموذي الأوريو بحليب اللوز

المقادير

- الموز : 2 حبة

 

- حليب لوز : كوب

 

- الفانيليا : رشّة

 

- بسكويت أوريو : 2 قطعة

 

- مكعبات الثلج : حسب الرغبة

 

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واجهي حر الصيف وحضري سموذي القهوة بالكريمة

طريقة التحضير

في الخلاط الكهربائي، ضعي جميع المكونات.

 

اضربي المكونات للحصول على مزيج متجانس القوام وكريمي.

 

اسكبي السموذي في أكواب وقدميه، ويمكنكِ إضافة المزيد من الثلج بحسب الرغبة.

 

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