رئيس الوحدة المحلية بديروط يتابع تركيب الانترلوك بشوارع المدينة

متابعة أعمال تركيب بلاط الانترلوك بشوارع مدينة ديروط جاءت ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تم تنفيذ الأعمال بشوارع عمران وعبد الولى وعمرو بن العاص، بالإضافة إلى منطقة عباس.

تم تنفيذ هذه الأعمال وفقًا لتعليمات محمود نجار عطا رئيس مركز ومدينة ديروط، حيث حضر الدكتور حسام عبد الناصر يوسف نائب رئيس المركز والمدينة، بالإضافة إلى حضور حسام الدين خديوى مندى نائب رئيس المركز والمدينة.

وتم أيضًا حضور نصر الدين ناجى راتب مدير الإشغالات وفريق الإشغالات للاطلاع على سير العمل.

تهدف هذه الأعمال إلى تحسين جودة الحياة في مدينة ديروط، حيث يشكل تركيب بلاط الانترلوك جزءًا من تجديد الأرصفة وتحسين البنية التحتية للمدينة. يتميز بلاط الانترلوك بالقوة والمتانة، مما يضمن تعزيز متانة الطرق والممرات، ويضفي مظهرًا جذابًا على المناطق المحيطة.

بالإضافة إلى ذلك، تمت تركيب بلاط الانترلوك بعد الانتهاء من أعمال المرافق المياه والكهرباء والغاز الطبيعي والصرف الصحي والهاتف التي تعززت في الفترة الأخيرة في مدينة ديروط.

وبفضل هذه المبادرة، يمكن لسكان المدينة الاستمتاع بشوارع محسنة وأكثر انسيابية، مما يؤدي إلى رفع مستوى الراحة والسلامة للمارة وسائقي المركبات. كما تسهم هذه الأعمال في دعم الحركة السياحية والاقتصادية في المدينة.

يتطلع السكان إلى استكمال المراحل المتبقية من هذه المبادرة وتحقيق المزيد من التحسينات في مدينة ديروط التي تطمح إلى أن تكون مدينة عصرية وجذابة تلبي احتياجات سكانها.

رئيس الوحدة المحلية لمدينة ديروط يتابع أعمال تركيب بلاط الانترلوك بشوارع المدينة

رئيس الوحدة المحلية لمدينة ديروط يتابع أعمال تركيب بلاط الانترلوك بشوارع المدينة

رئيس الوحدة المحلية لمدينة ديروط يتابع أعمال تركيب بلاط الانترلوك بشوارع المدينة

رئيس الوحدة المحلية لمدينة ديروط يتابع أعمال تركيب بلاط الانترلوك بشوارع المدينة