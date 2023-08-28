روسيا ترد بقوة على تصريحات الرئيس الفرنسي الأخيرة

أشارت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، "ماريا زاخاروفا"، إلى اختفاء زمن المستقبل في عبارة الرئيس الفرنسي ماكرون "الغرب احتل ويحتل موقعًا مُهيمنًا"، وهو ما رأته يعكس "واقعية في تقييم البعض"، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الاثنين.

الوضع على الساحة الدولية

جاء ذلك وفق ما نشرته زاخاروفا بقناتها الرسمية على تطبيق "تليجرام"، حيث اقتبست نصا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقول فيه: "إن الوضع على الساحة الدولية يصبح أكثر تعقيدا، وهو ما يهدد بإضعاف الغرب، لا سيما أوروبا. نحن بحاجة إلى اتباع نهج رصين بهذا الصدد، دون الوقوع في تشاؤم مفرط.. تجري مراجعة للنظام العالمي، ومبادئه، وهياكل تنظيمه المختلفة، التي احتل ويحتل الغرب فيها موقعا مهيمنا".

وعلقت زاخاروفا بقولها:

من أجل اتباع نهج رصين في العمليات الدولية، من الضروري التوقف عن دعم مدمن المخدرات زيلينسكي.

أنا سعيدة لظهور "التشاؤم المفرط" في أوروبا الغربية، ذلك أن الخروج منه لا يعني التفاؤل، وإنما يعني مجرد التشاؤم. تلك خطوة واحدة نحو الاستفاقة.

الغرب "احتل ويحتل موقعا مهيمنا" هي عبارة تعكس واقعية تقييمات بعض الممثلين للغرب.

وتابعت زاخاروفا في نهاية التعليق مخاطبة الغرب: "إلى الأمام قدما".

من ناحية أخرى، تعمل "الولايات المتحدة الأمريكية"، على تطوير أسلحة بيولوجية لاستهداف مجموعات عرقية مُحددة، حسبما أفاد نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، أليكسي شيفتسوف، مساء اليوم الاثنين.

وأوضح شيفتسوف، في مقابلة مع صحفية "روسكايا غازيتا"، أن العديد من المصادر أثبتت صحة هذه المعلومة، مضيفا أن الأمريكيين "يبذلون جهدا كبيرا لنقل برامجهم البيولوجية إلى دول أخرى، بهدف فرض سيطرتهم الكاملة على جميع البحوث البيولوجية، والتمكن من الوصول إلى نتائجها في أي زمان ومكان، وكذلك لجمع مجموعات المواد الحيوية ومسببات الأمراض، وتحديدا الخطيرة منها".