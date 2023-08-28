رئيس ديروط يتابع الوحدات الصحية في قريتي باويط وأمشول

تمت زيارة ومتابعة الوحدات الصحية في قريتي باويط وأمشول، بناءً على تعليمات السيد محمود نجار عطا، رئيس مركز ومدينة ديروط، وبإشراف السيد حسين نمر حسين، رئيس الوحدة المحلية بدشلوط، وبمتابعة هلال عبد الحميد دسوقى، سكرتير الوحدة المحلية بدشلوط، وبجهود فريق المتابعة المكون من حمدي محمد وممدوح عبد القادر.

تأتي هذه الجهود في إطار الاهتمام الشديد بتوفير خدمات صحية متكاملة في جميع أنحاء المركز والمدينة، وتعزيز رفاهية المواطنين وتلبية احتياجاتهم الصحية.

تضمنت الزيارة عمليات المرور والمتابعة على الوحدات الصحية في القريتين، حيث تم فحص وتقييم جودة الخدمات المقدمة والتأكد من تطبيق المعايير الصحية والاشتراطات اللازمة. كما تم التأكيد على توفير الإمكانيات والمعدات اللازمة لضمان سلامة وصحة المرضى وتوفير الرعاية الطبية الملائمة.

بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على ضرورة توفير الأدوية الضرورية والإمكانيات المطلوبة لتلبية احتياجات المرضى، وضمان توفر الفحوصات الطبية اللازمة للتشخيص والمتابعة الدورية.

وفي ختام الزيارة، أعرب السادة المسؤولون عن ارتياحهم ورضاهم عن مستوى الخدمات الصحية المقدمة في القريتين، وثمّنوا جهود كافة العاملين في هذه الوحدات الصحية لتقديم خدمات متميزة وذات نوعية جيدة.

وأكدوا على أهمية استمرارية المتابعة والتقييم المستمر للخدمات الصحية، وضرورة اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتحسين أداء وكفاءة هذه الوحدات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وتوجيه الاستثمارات اللازمة لتطوير قطاع الصحة في هذه المناطق.

وفي النهاية، تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة والمتابعة التي تمت في قريتي باويط وأمشول تأتي في إطار جهود الحكومة المصرية الرامية إلى تطوير وتحسين الخدمات الصحية على مستوى البلاد للارتقاء بصحة ورفاهية المواطنين.

رئيس مركز ومدينة ديروط يتابع الوحدات الصحية في قريتي باويط وأمشول