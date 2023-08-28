الأهلي يخوض مرانه الأول بتدريبات خفيفة في معسكر النمسا 

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة بالنمسا.

ومن المقرر انطلاق المران الأول في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة (السادسة بتوقيت النمسا).

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى العاصمة النمساوية فيينا عصر اليوم الإثنين، لبدء المعسكر الإعدادي للموسم المقبل، تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم معسكرًا مغلقًا في النمسا بدءًا من اليوم 28 أغسطس حتى ‏‏6 سبتمبر المقبل.

مأزق قبل السوبر الأفريقي

سبب اتحاد الكرة في مأزق حقيقي للنادي الأهلي، قبل مشاركته المرتقبة في مباراة كأس السوبر الأفريقي أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري، التي من المقرر أن تجمع الفريقين يوم 15 سبتمبر المقبل في المملكة العربية السعودية.

ويواجه الأهلي أزمة بسبب إقامة المباراة يوم 15 سبتمبر، في الوقت الذي يتمسك فيه الجهاز الفني للمنتخب باستدعا اللاعبين الدوليين للمشاركة في مباراة اثيوبيا بتصفيات كأس الأمم الأفريقية ومباراة تونس الودية، على الرغم من ضيق الوقت قبل خوض مباراة السوبر.

ورغم مخاطبة الأهلي لاتحاد الكرة من أجل إعفاء اللاعبين الدوليين من المشاركة في المعسكر، خاصة بعد تأهل المنتخب رسميا الى بطولة أفريقيا، إلا إن مسئولي الجبلاية لم يصدر عنهم أي رد، مما يضع الفريق في ورطة حقيقية، خاصة إنه يمثل الكرة المصرية في البطولة التي يرغب بالتتويج بها.

يذكر إن الأهلي سبق وان سمح ببقاء لاعبيه الدوليين في معسكر المتتخب خلال مشاركته ببطولة كأس العالم للأندية، مفضلا مصلحة المنتخب الوطني خلال مشاركته بالبطولة الأفريقية.