حملة نظافة مكبرة في شوارع جرف سرحان بمركز ديروط

قامت الوحدة المحلية في جرف سرحان بحملة نظافة مكبرة،وذلك في إطار الاهتمام بمنظومة النظافة والعمل المستمر لرفع الاشغالات والنظافة.

وتأتي هذه الحملة ضمن الجهود المستمرة التي يقوم بها المسؤولون المحليون للحفاظ على نظافة المدينة، وذلك استنادًا إلى توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وتعليمات محمود نجار عطا رئيس مركز ومدينة ديروط، وبحضور أسامه ماهر قطب رئيس الوحدة المحلية بجرف سرحان.

شارك في هذه الحملة مدير المخلفات الصلبة بالوحدة جمال عبد الغني سعد، بالإضافة إلى مشرفي النظافة والعمال والسائقين، وتم استخدام معدات حديثة ومتطورة في سبيل تحقيق أهداف الحملة.

تم رفع جميع نقاط التجميع في دائرة الوحدة المحلية، بما في ذلك قرية جرف سرحان وبني يحيى وشلش والشراقوه. كما تم تنظيف الشوارع الرئيسية والعامة لتيسير حركة المواطنين والسيارات. بالإضافة إلى ذلك، تم رفع المخلفات من جسر الرياح من الجهتين الغربية والشرقية للسلخانة، حتى محطة مياه شلش، بهدف الحفاظ على نظافة البيئة ومنع انتشار الأمراض.

تعكس هذه الحملة التزام الجهات المعنية بتقديم خدمات نظافة عالية الجودة لسكان المدينة، وتؤكد أهمية الاستمرار في جهود العمل للحفاظ على بيئة نظيفة وصحية للمجتمع. تستهدف هذه الحملات اليومية المستمرة تحسين جودة الحياة وتعزيز مظهر المدينة لتكون وجهة جذابة للمواطنين والزوار على حد سواء.

حملة نظافة مكبرة في شوارع الوحدة المحلية في جرف سرحان بمركز ديروط

حملة نظافة مكبرة في شوارع الوحدة المحلية في جرف سرحان بمركز ديروط

حملة نظافة مكبرة في شوارع الوحدة المحلية في جرف سرحان بمركز ديروط