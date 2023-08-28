روسيا تتهم أمريكا بـ "تطوير" أسلحة بيولوجية لاستهداف مجموعات عرقية

تعمل "الولايات المتحدة الأمريكية"، على تطوير أسلحة بيولوجية لاستهداف مجموعات عرقية مُحددة، حسبما أفاد نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، أليكسي شيفتسوف، مساء اليوم الاثنين.

وأوضح شيفتسوف، في مقابلة مع صحفية "روسكايا غازيتا"، أن العديد من المصادر أثبتت صحة هذه المعلومة، مضيفا أن الأمريكيين "يبذلون جهدا كبيرا لنقل برامجهم البيولوجية إلى دول أخرى، بهدف فرض سيطرتهم الكاملة على جميع البحوث البيولوجية، والتمكن من الوصول إلى نتائجها في أي زمان ومكان، وكذلك لجمع مجموعات المواد الحيوية ومسببات الأمراض، وتحديدا الخطيرة منها".

مخاطر برامج الحرب البيولوجية الأمريكية

وأضاف أن برامج التوعية التي تعمد روسيا على نشرها بانتظام، حول مخاطر برامج الحرب البيولوجية الأمريكية، أجبرت واشنطن على إخفاء أهدافها الحقيقية بهذا الصدد.

وخلص شيفتسوف إلى أنه سيتوجب على الولايات المتحدة، وتحديدا البنتاغون، إخفاء وتمويه مشاريعهم البيولوجية خلف ستار معاهد البحوث "المدنية".

وأكد نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف، في وقت سابق أن روسيا ستواصل بالتعاون مع دول أخرى التحقيقات في أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية.

وجاء ذلك تعليقا على تقرير صدر عن البنتاغون، حول الحماية البيولوجية للولايات المتحدة، قال إن أبحاث بعض الدول، بما فيها روسيا والصين، في مجال الأسلحة البيولوجية "تمثل تهديدا على الأمن القومي الأمريكي".

واعتبر البنتاغون في تقريره الصين "أكبر التحديات" التي يواجهها، وتحدث كذلك عن "خطر كبير" من جهة روسيا، ودعا "لليقظة تجاه المخاطر" من جانب كوريا الشمالية وإيران والتنظيمات المتطرفة.

يذكر أن اللجنة البرلمانية الروسية للتحقيق في أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا قدمت في أبريل الماضي تقريرها الذي صدر في ختام سنة من العمل. وأشار التقرير إلى أن برامج الولايات المتحدة البيولوجية لها أغراض مزدوجة، ويمكن استخدامها للأغراض العسكرية أيضا.