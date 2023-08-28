أيمن يونس يوجه رسالة إلى عماد البناني بعد أزمة الزمالك

وجه أيمن يونس نجم نادي الزمالك السابق، رسالة إلى عماد البناني رئيس اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء لحين إجراء الانتخابات.

وكان مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور قد تقدم باستقالته بالإجماع، لتعين وزارة الشباب والرياضة لجنة مؤقتة برئاسة اللواء حسن موسى قبل أن تفاجئ الجميع وتعين علي البناني.

وشهد الساعات الأخيرة غضب جماهيري عارم ضد البناني لتصريحات سابقة بأنه ينتهي إلى النادي الأهلي.

وقال أيمن يونس فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" قدرات الدكتور عماد البناني الإدارية كبيرة، ولكن الإختيار فى التوقيت الحالي له لإدارة نادي الزمالك لابد أن نشعر بالحزن والزعل، وإذا كان بالفعل هو رجل أهلاوي ، فلابد عليه أن يقدم استقالته.

وأضاف:" الزمالك يمر بظروف صعبة على كافة المستويات وأهمها إداريًا وهناك العديد من المعلومات الغائبة عننا، ولابد من التوضيح خلال الوقت الحالي فى ما يحدث من إختيارات داخل نادي الزمالك.

وأتم:" على الجميع فى نادي الزمالك التكاتف حتي نتخطي هذه المرحلة.