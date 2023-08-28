استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بالوحدة المحلية بالقوصية

بناءً على توجيهات اللواء محمد عزت عبدالهادي، قام العاملون في جهاز النظافة في الوحدة المحلية بالقوصية بتنفيذ حملات النظافة اليومية بصفة دورية صباحًا ومساءًا. وتأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات اللواء للحفاظ على نظافة المنطقة والتخلص من المخلفات اليومية.

تمت متابعة حملة النظافة التي تضمنت رفع المخلفات وإزالة القمامة المتراكمة في منطقة السكة الحديد بالقوصية. عمل فريق من العاملين بجهاز النظافة تحت إشراف أسماء رشاد وبمتابعة محمد عبد الحميد نائب رئيس المركز في إزالة المخلفات وتأمين بيئة نظيفة للمنطقة.

وقد تم تنظيف المنطقة بشكل شامل، حيث تم رفع الأكياس المتناثرة وتفريغها في السيارات المخصصة لجمع النفايات. تمت إزالة القمامة المتراكمة بعناية لضمان توفير بيئة صحية نظيفة لسكان المنطقة.

وأشاد الأهالي بالجهود المبذولة من قبل جهاز النظافة والعاملين فيه في الحفاظ على نظافة المنطقة. كما أثنوا على تكريس المجهودات لرفع المخلفات بصفة دورية صباحًا ومساءًا، مما يؤدي إلى تحسين نوعية الحياة في المنطقة.

إن جهود جهاز النظافة يأتي ضمن سعي السلطات المحلية للحفاظ على نظافة المدينة وتوفير بيئة صحية وآمنة لجميع سكانها. وتأتي هذه الحملات الدورية كجزء من استراتيجية شاملة للحفاظ على نظافة المدينة وتعزيز الشعور بالانتماء والاهتمام بالبيئة.

استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بالوحده المحليه بالقوصية

استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بالوحده المحليه بالقوصية

استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بالوحده المحليه بالقوصية

استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بالوحده المحليه بالقوصية

استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بالوحده المحليه بالقوصية