رفع 16 طن مخلفات بالوحدة المحلية بمير التابعة لمركز القوصية

بناءً على توجيهات اللواء محمد عزت عبدالهادي، قامت الوحدة المحلية في قرية مير بقيادة صفاء بدوي باتخاذ إجراءات للتخلص من المخلفات وإزالة القمامة بصفة دورية.

في إطار هذه الجهود، تمت عملية إزالة 16 طنًا من المخلفات والقمامة من القري التابعة للوحدة المحلية في مير، تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة للحفاظ على نظافة البيئة وتحسين الحياة المجتمعية في المنطقة.

بجانب جهود الوحدة المحلية، تعاون الأهالي والسكان المحليون في توفير المعلومات والتبليغ عن أماكن تجمع القمامة، مما سهّل عملية الإزالة وتسهّل على الجهات المعنية التصدي لهذه المشكلة.

يشير المشاركون في هذه الحملة إلى أهمية الالتزام بإزالة القمامة والمخلفات بصفة دورية، وذلك للحفاظ على جمال المنطقة والحفاظ على البيئة النظيفة لصحة السكان وراحتهم، كما يشددون على دور الإعلام المحلي في توعية الناس بأهمية معرفة كيفية التخلص من المخلفات بطرق صحيحة والحث على المشاركة الفاعلة في هذه الجهود.

بالإضافة إلى ذلك، يعتبر القضاء على تجمعات القمامة وتخليص المنطقة منها من أولويات السلطات المحلية، إذْ يعزز ذلك جاذبية المنطقة للاستثمار والتنمية ويرفع من جودة حياة الأهالي.

بالتزامن مع هذه الإجراءات، تعكف السلطات على دراسة سبل تحسين نظام جمع القمامة وإدارتها في المنطقة، وذلك بهدف تطوير نظام فعال يضمن التخلص المناسب من القمامة والاهتمام بالمحافظة على البيئة.

في النهاية، يجب أن نتذكر أن الحفاظ على نظافة المنطقة والاهتمام بالبيئة هو تحدٍّ يتطلب المشاركة والتعاون من الجميع، وتبقى جهود الوحدة المحلية في منطقة مير، بقيادة صفاء بدوي، خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف وتأمين مستقبل صحي ونظيف للمنطقة.

رفع 16 طن مخلفات بالوحده المحليه بمير التابعة لمركز القوصية

رفع 16 طن مخلفات بالوحده المحليه بمير التابعة لمركز القوصية

رفع 16 طن مخلفات بالوحده المحليه بمير التابعة لمركز القوصية

رفع 16 طن مخلفات بالوحده المحليه بمير التابعة لمركز القوصية

رفع 16 طن مخلفات بالوحده المحليه بمير التابعة لمركز القوصية