عاجل
قبر أحمد شوقي ليس أثريًا وأي مدفن يعرقل خدمة المواطنين سيُنقل لمقبرة الخالدين ثقوب زرقاء.. ظاهرة نادرة على سواحل السعودية في مياه البحر الأحمر سقوط طائرة حربية سعودية ونجاة طاقمها
الإثنين 28 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كانسيلو ينتقل لـ برشلونة.. وتوقيع العقود اليوم

جواو كانسيلو
جواو كانسيلو

توصل برشلونة الإسباني لاتفاق شبه نهائي مع مانشسيتر سيتي الإنجليزي على التعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

txt

ختام فعاليات المهرجان الرياضي في ألعاب القوي بالمنيا

وكشف فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "بين سبورتس" البريطانية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" سابقًا و"x" حاليًا، أن برشلونة نجح في حسم صفقة كانسيلو، قادمًا من مانشستر سيتي.

وأشار إلى أن إدارة الفريقان تبادلا الوثائق الرسمية خلال الساعات القليلة الماضية.

وأكد فابريزيو على أن توقيع العقود ستتم خلال الساعات المقبلة من اليوم الأثنين، حيث أبدى صاحب الـ 29عامًا استعداده للسفر لمدينة برشلونة الليلة.

وأوضح أن صفقة الدولي البرتغالي ستكون على سبيل الإعارة مع وضع بند بأحقية الشراء في حال قرر البارسا ضمه بشكل نهائي.

الجدير بالذكر أن كانسيلو طلب الرحيل عن صفوف مانشستر سيتي خلال الفترة الماضية، بعدما أصبح اللاعب خارج حسابات المدرب الإسباني بيب جوارديولا، ورغبة تشافي هيرنانديز، مدرب البارسا في ضم اللاعب.

مواد متعلقة

أليسون بيكر: لا تقلل من شأن ليفربول

مصطفى محمد على رأس تشكيل الجولة الثالثة بالدوري الفرنسي