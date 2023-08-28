كانسيلو ينتقل لـ برشلونة.. وتوقيع العقود اليوم

توصل برشلونة الإسباني لاتفاق شبه نهائي مع مانشسيتر سيتي الإنجليزي على التعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "بين سبورتس" البريطانية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" سابقًا و"x" حاليًا، أن برشلونة نجح في حسم صفقة كانسيلو، قادمًا من مانشستر سيتي.

وأشار إلى أن إدارة الفريقان تبادلا الوثائق الرسمية خلال الساعات القليلة الماضية.

وأكد فابريزيو على أن توقيع العقود ستتم خلال الساعات المقبلة من اليوم الأثنين، حيث أبدى صاحب الـ 29عامًا استعداده للسفر لمدينة برشلونة الليلة.

وأوضح أن صفقة الدولي البرتغالي ستكون على سبيل الإعارة مع وضع بند بأحقية الشراء في حال قرر البارسا ضمه بشكل نهائي.

الجدير بالذكر أن كانسيلو طلب الرحيل عن صفوف مانشستر سيتي خلال الفترة الماضية، بعدما أصبح اللاعب خارج حسابات المدرب الإسباني بيب جوارديولا، ورغبة تشافي هيرنانديز، مدرب البارسا في ضم اللاعب.