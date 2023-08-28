تعرض موقع عسكري إسرائيلي لهجوم بالمُتفجرات

أعلن "الجيش الإسرائيلي"، أن موقعًا عسكريًا بالقرب من بلدة يعبد بالضفة الغربية المُحتلة، تعرض لهجوم بالمُتفجرات، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الإثنين.

وجاء في بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "جنود الجيش الذين كانوا في عملية نشطة بالقرب من يعبد في لواء مناشيه أطلقوا النار على إرهابيين ألقوا متفجرات من مركبة باتجاه موقع عسكري قريب".

وأضاف البيان أن "المقاتلين ألقوا القبض على عدد من الإرهابيين الذين أصيبوا جراء إطلاق النار وصادروا السيارة التي كانوا يستقلونها، وباشرت القوات بعمليات تفتيش ومطاردة".

حملة اعتقالات جديدة:

من ناحية أخرى، شنت قوات الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات جديدة ومداهمات واسعة في مختلف محافظات الضفة الغربية.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن القوات الإسرائيلية اعتقلت 28 فلسطينيًا خلال حملة الاعتقالات التي تتكرر فجر كل يوم.

بدوره، قال موقع "والا" العبري، إن "الجيش الإسرائيلي اعتقل مطلوبين للاشتباه في قيامهم بأنشطة إرهابية في الضفة الغربية".

ولفت الموقع إلى أن "القوات الإسرائيلية تحركت ليل الخميس واعتقلت مطلوبين للاشتباه في قيامهم بأنشطة إرهابية في مواقع عدة، بما في ذلك الخليل ونابلس وطولكرم ومنطقة قلقيلية وأريحا وجنين"، وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان "أن البحث مستمر عن الإرهابي الذي قتل مستوطنين إسرائيليين بإطلاق نار السبت الماضي في بلدة حوارة قرب نابلس شمال الضفة الغربية".