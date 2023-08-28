وفاء عامر: سعيدة بإطلاق مهرجان المسرح العربي جائزة باسمي فى الدورة الرابعة

أبدت الفنانة وفاء عامر، سعادتها لوجود جائزة أفضل ممثلة باسمها فى مهرجان المسرح العربي، وأطلقت إدارة المهرجان اسمها على جائزة أفضل ممثلة في الدورة الرابعة التي تقام تحت رعاية الدكتور غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، ورئاسة الدكتورة نبيلة حسن، وتحمل اسم النجم الكبير ماجد الكدواني.

وأضافت عامر في فيديو نقلته إدارة المهرجان عنها اليوم، أنها تتمنى التفوق والنجاح للمهرجان وجميع المشاركين.

ووجهت "عامر"، الشكر للدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، والدكتورة نبيلة حسن رئيس المهرجان، عبر مقطع فيديو مصور للمهرجان اليوم، معربة عن سعادتها بأن يكون بالمهرجان جائزة تحمل اسم وفاء عامر.

ووصفت الفنانة وفاء عامر خلال مقطع الفيديو الفن بأنه "رسالة وحياة ومشاركة"، مختتمة: "العالم كله يهتم بالفن لأنه بالفعل يعبر عن الواقع، وأتمنى التوفيق للجميع".

من جانبه أكد محمد عصمت، مدير مهرجان المسرح العربي، أنه لأول مرة جائزة التمثيل تحمل اسم الفنانة وفاء عامر وهي الجائزة التي تبلغ قيمتها 10 آلاف جنيه مصري.

وأضاف عصمت، أنه قد تم اختيار الفنانة وفاء عامر لإطلاق اسمها على الجائزة كونها سكندرية ومن المؤثرين في الفن بشكل عام.

يذكر أن أن المهرجان يضم 16 عرضا خلال أيام المهرجان الذي سينطلق يوم 8 سبتمبر المقبل على أن يكون الافتتاح على مسرح مكتبة الإسكندرية، فيما يقام حفل الختام وتوزيع الجوائز، يوم 18 سبتمبر على مسرح الأوبرا بالإسكندرية بشارع فؤاد.

من ناحية أخري، تشارك الفنانة وفاء عامر فى بطولة فيلم أبو نسب، وتجسد وفاء دور والدة ياسمين صبرى، وتقدم وفاء هذا الدور للمرة الثانية حيث ظهرت بشخصية والدة ياسمين صبرى خلال مسلسل "جبل الحلال" مع النجم محمد عبد العزيز منذ 8 سنوات.

وفاء عامر

آخر أعمال وفاء عامر

وقدمت وفاء عامر في شهر رمضان الماضى مسلسل الكتيبة 101 مع عمرو يوسف وآسر ياسين وتأليف اياد صالح وإخراج محمد سلامة، ومسلسل حضرة العمدة والذى شارك في بطولته روبي، وسميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبد المغني، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي وأحمد رزق، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وصلاح عبد الله، ولطفى لبيب، وحسام داغر وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.