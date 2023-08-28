سهم "إيفرغراند" يهوي بـ 87% بعد خسائر مالية للشركة

هوى سهم مجموعة إيفرغراند للتطوير العقاري، بما يصل نسبته نحو 87% في بورصة هونغ كونغ في أول يوم لتداوله منذ 17 شهرا.

وكانت الشركة قد أعلنت يوم الأحد، عن تقليص خسائرها نصف السنوية بـ 50% إلى 4.5 مليار دولار.

وتراجعت القيمة السوقية للمجموعة إلى 586 مليون دولار مقارنة مع قيمة تجاوزت 50 مليار دولار في 2017.

الأسهم الأوروبية تحقق مكاسب بدعم من قطاعات منكشفة على الصين

الأسهم الأوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات، اليوم الاثنين، وتصدرت أسهم شركات التكنولوجيا المكاسب بعدما أغلقت وول ستريت مرتفعة، كما صعدت أسهم شركات صناعة السيارات المنكشفة على الصين بعد أن أعلنت بكين عن إجراءات لدعم سوق الأسهم المتعثرة بها.

وصعد سهم ستوكس 600 الأوروبي فى أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 0.7% بعد أن سجل أول مكاسب أسبوعية في أربعة أسابيع.

وارتفع مؤشر سهم التكنولوجيا فى أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 1.5% في أول صعود خلال ثلاث جلسات، مقتفيا ارتفاع وول ستريت في ختام تعاملات أمس .

الأسهم اليابانية : صعود "نيكاي" رغم ضغط صيني على أسهم السياحة

الأسهم اليابانية

سجل سهم نيكاي الياباني فى أسواق الأسهم اليابانية خلال تعاملات، اليوم الاثنين، أعلى نسبة ارتفاع في يوم واحد في شهرين مع قيام المستثمرين بإعادة شراء الأسهم بعد خسائر في نهاية الأسبوع الماضي، لكن الأسهم المرتبطة بالسياحة تراجعت وسط مخاوف بشأن تأثير حظر فرضته الصين على المأكولات البحرية المستوردة من اليابان.

وصعد سهم نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 1.73% ليصل إلى مستوى 32169.99 نقطة عند الإغلاق مسجلا أكبر ارتفاع يومي منذ 28 يونيو، وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 1.47% ليصل إلى مستوى 2299.81 نقطة.

وصعد سهم فاست ريتيلينغ المالكة لمتاجر يونيكلو فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 1.6% ليصبح أكبر داعم للمؤشر نيكاي، وقفز سهم دايكن إنداستريز لتصنيع أجهزة التكييف فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 4.19%.

وارتفع سهم تويوتا موتور فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 1.73% ليقدم أكبر دعم للمؤشر توبكس، كما رفعت المكاسب التي حققتها وول ستريت في الجلسة السابقة المعنويات".

وانخفضت الأسهم المرتبطة بالسياحة وسط مخاوف بشأن انخفاض محتمل في إنفاق السائحين الصينيين على السلع والخدمات اليابانية، بسبب الحظر الشامل الذي فرضته الصين على جميع المأكولات البحرية المستوردة من اليابان.

وانخفض سهم جيه.فرانت ريتيلينج فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 4.18% ليصبح صاحب الأداء الأسوأ على المؤشر نيكاي. وخسر سهم إيسيتان ميتسوكوشي القابضة فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 3.03%، وتراجع سهم تاكاشيمايا فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 3.15%.

وهبط سهم شيسيدو لتصنيع مستحضرات التجميل فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 2.55%. وارتفعت كل المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو باستثناء اثنين. وانخفضت أسهم قطاع الطيران 1.31%، وتراجع مؤشر أسهم شركات التجزئة 0.13%.