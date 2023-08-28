أسطورة اليونايتد يهاجم فان دايك:" طفح جلدي منه"

نجح ليفربول في قلب الطاولة على نظيره نيوكاسل يونايتد، بعدما كان متأخرًا بهدف ليفوز بنتيجة 2/1، على الرغم من فقدان أحد أهم لاعبيه فيرجيل فان دايك في أول 30 دقيقة من عمر المباراة.

وأكد جاري نيفيل، أسطورة مانشستر يونايتد، في تصريحات عقب نهاية المباراة لشبكة "سكاي سبورت" البريطانية، أن فان دايك كان متهورًا خلال المباراة، فما حدث منه يعد أمرًا فوضويًا.

تصريحات جاري نيفيل

جاري نيفيل

علق جاري نيفيل على الطرد الذي تعرض له خلال مباراة نيوكاسل بالأمس، فقال: "كلوب تنتابه الحيرة خلال الفترة الحالية، لقد كان فان دايك متهورًا، فأي شخص يمكنه أن يشكك في القرار، لكن ما فعله المدافع كان فوضويًا".

وتابع: "كان يجب على فان دايك أن يترك إيزاك ويتابع سيره بالكرة، لكنه محاولة الانتصار عليه بتهور كبير عندما وضع قدمه، لكنه ركل ساق المهاجم السويدي".

وأتم نيفيل تصريحاته: "طفح جلدي من فان دايك، فالهولندي يعد مدافع جيد ويتمتع بالسرعة، لكنه يرتكب بأخطاء عجيبة تكلف ليفربول، كما أنه لا يلتزم بواجبات مركزه في العديد من الأحيان، وزاد ذلك بإساءة معاملة الحكم الرابع أثناء الخروج من الملعب".