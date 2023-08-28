ختام «مارثون» امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بالبحر الأحمر

اختتمت منطقة البحر الأحمر الأزهرية امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022-2023م، حيث انطلقت السبت 19 أغسطس واختتمت أعمالها اليوم الإثنين 28 أغسطس، وقد أدى طلاب القسم العلمي الامتحان في مادة الفيزياء، وأدى طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادة التاريخ.

وأكد فضيلة الدكتور محمد حسانين عبداللاه، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، أنَّ أعمال الامتحانات شهدت انضباطًا وهدوءًا في اللجان على مدار أيام الامتحانات، والتزامًا من القائمين على الامتحانات وأعضاء اللجان بالتعليمات واللوائح المنظمة لعملية الامتحانات، في ضوء التوجيهات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وحرص الأزهر على مصلحة أبنائه الطلاب.

وتقدم فضيلته بالشكر والتقدير لكل القائمين على الامتحانات وكل من بذل جهدًا لإنجاح هذا العمل، مؤكدًا أنَّ الامتحانات خرجت على النحو الأمثل في ظل تعامل حكيم مع الالتزام بكل التعليمات، وتوفير الجو والمناخ الملائم داخل اللجان، حيث ينظر الأزهر بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إلى جميع الطلاب أبناء المؤسسة على أنهم أمانة في أعناقنا ويجب الارتقاء بهم والعمل لمصلحتهم وإعمال مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وإحقاق الحقوق.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية بقسميها العلمي والأدبي (49693) طالبًا وطالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي (33238) طالبًا وطالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم العلمي (16455) طالبًا وطالبة.