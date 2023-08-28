موعد قرعة بطولة إفريقيا للكرة الطائرة بالقاهرة

بطولة إفريقيا للطائرة رجال، حددت اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة يوم السبت المقبل موعدا لإجراء الاجتماع الفني و قرعة بطولة أمم إفريقيا، والتي ستقام في مصر خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر المقبل.

ومن المقرر ان تقام قرعة بطولة أمم إفريقيا للرجال يوم السبت المقبل الموافق 2 سبتمبر في تمام الساعة 7 مساء في ستاد القاهرة بحضور مندوبي المنتخبات المشاركة ، ويتحدد خلال الاجتماع الفني جدول مباريات البطولة

وتلقي الاتحاد الافريقي موافقة 16 دولة على المشاركة في البطولة ختى الان.

وكان منتخب مصر للكرة الطائرة قد خاض معسكرا أوروبيا تخلله عدة مواجهات ودية في الأسابيع الماضية ، قبل أن يعود للقاهرة ويدخل في معسكر مغلق لحين موعد انطلاق البطولة

من جانبه اكد المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصرى للكرة الطائرة ان مجلس الإدارة بالكامل على قلب رجل واحد من أجل الخروج بهذا الحدث لبر الامان وظهور مصر بصورة مشرفة امام الدول المشاركة بالبطولة .

ووجه المهندس ياسر قمر الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الداعم الاول للرياضة المصرية وكذلك وجب الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية لدعمهما المستمر للاتحاد الرياضية بشكل عام وكرة الطائرة بشكل خاص .

وسبق للمجلس الحالي تنظيم البطولة العربية للأندية والتى فاز بها الأهلي المصري وشهدت منافسات قوية وحصلت على اشادة من كافة الوفود التى حرصت على المشاركة ببطولة الاندية العربية .

واستقر الجهاز الفني لفراعنة الطائرة بقيادة الإيطالي فلافيو جيونيلي على القائمة النهائية التى ستمثل مصر في البطولة وجاءت على النحو التالي :أشرف اللقاني واحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد