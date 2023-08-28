موعد المزاد العلنى لطرح 14 محلًا وصيدلية للبيع في العلمين

أعلن جهاز مدينة العلمين الجديدة، برئاسة المهندس وائل سمير، عن طرح 14 محلًا تجاريًا وصيدلية بمساحات تتراوح من 18 مترًا مربعًا إلى 53 مترًا مربعًا بالعمارتين رقمي 22 و36 بالحي السكني الأول بمشروع سكن مصر في مدينة العلمين الجديدة للبيع المزاد العلني.

موعد جلسة المزاد على 14 محلاً وصيدلية في العلمين

وبحسب ما جاء في بيان جهاز مدينة العلمين الجديدة، فأنه ستعقد جلسة المزاد للبيع يوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر 2023، موضحًا أن تطلب كراسة الشروط والمواصفات من بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيهًا.

شروط دخول المزاد على 14 محلاً وصيدلية في العلمين

وأوضح جهاز مدينة العلمين، أن شروط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لطرح المزاد العلني، تتضمن سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 25000 ألف جنيه عن كل محل أو صيدلية في موعد غايته جلسة المزاد.

وتابع جهاز العلمين، أن شروط شملت استكمال سداد نسبة 10% وإضافة 1% مصاريف إدارية، وبالإضافة لنسبة 0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية للراسي بها المزاد العلني عليه. فضلًا عن إضافة نسبة 5% كوديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام.

طريقة سداد المستحقات المالية للمحلات التجارية في العلمين الجديدة

وأعلن المهندس وائل سمير رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، عن أنه تتضمن أيضًا الشروط أن يتم سداد المستحقات المالية بنظم تقسيط ميسرة على 3 أنظمة.

وقال رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إن تتضمن الطريقة الأولى لسداد المستحقات للمحلات التجارية بدفع 90% من القيمة البيعية.

واستكمل أن تتضمن الشروط المواصفات الفنية كيفية سداد المستحقات المالية على أن يتم سداد المستحقات المالية على 4 أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات من تاريخ رسو المزاد مضاف اليها عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي.

وتابع أن تتضمن أيضًا الشروط سداد المستحقات المالية، أنه تتم إضافة نسبة 0.5% مصاريف تحصيل وأضاف 2% طبقًا لمنشور وزارة المالية، على أن يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد مع القيام المستفيدين بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم الجهاز قبل الاستلام.