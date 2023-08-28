مصطفى محمد على رأس تشكيل الجولة الثالثة بالدوري الفرنسي

تواجد المحترف المصري مصطفى محمد لاعب نادي نانت، على رأس التشكيل المثالي للجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

وتألق مصطفى محمد خلال مباراة نانت وموناكو وسجل هدفين في تعادل فريقه بثلاثية لكل فريق.

واختارت شبكة سوفا سبور المتخصصة في الإحصائيات المتعلقة بكرة القدم، التشكيل المثالى للجولة الثالثة من الدوري الفرنسي ، وشهدت تواجد مصطفى محمد في الخط الهجومبي برفقة كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان.

ويسير مصطفى محمد بخطى ثابتة في الموسم الحالي حيث سجل ثلاثة أهداف خلال 3 مواجهات في الدوري الفرنسي ليحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين بالتساوي مع النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، بينما يأتي وسام بن يدر في الصدارة بأربعة أهداف.

التشكيل المثالى للجولة الثالثة بالدوري الفرنسي

حراسة المرمي: لوبيز.

الدفاع: لودي، مبامبا، يحيي عبد الحميد، كلاسس.

الوسط: توما، مينامينو، أبيرجيلي.

الهجوم: مصطفي محمد، كيليان مبابي، أليوني.