بولندا ودول البلطيق تُطالب بيلاروسيا بإبعاد مجموعة فاجنر

أفاد وزير الداخلية والإدارة البولندي، "ماريوش كامينسكي"، بأن وزراء داخلية بولندا ودول البلطيق طالبوا بيلاروس بإبعاد مقاتلي الشركة العسكرية الخاصة "فاجنر" من أراضيها، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الإثنين.

وقال الوزير بعد لقائه مع زملائه من ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، اليوم الإثنين: "لقد وافقنا على طلب، وطالبنا السلطات البيلاروسية بأن تغادر مجموعة فاجنر أراضي بيلاروس على الفور وأن يغادر المهاجرون غير الشرعيين بسرعة المناطق الحدودية التي تقوم الاستخبارات البيلاروسية بسحبهم إليها".

الحدود بين دول البطليق وبولندا وبيلاروسيا:

وأضاف أن تصعيدًا للوضع يحدث حاليًا على الحدود بين دول البطليق وبولندا وبيلاروس، مشيرًا إلى أن "مجموعة "فاجنر" "مجموعة خطيرة للغاية".

وصرح رئيس حزب "القانون والعدالة" البولندي الحاكم، ياروسلاف كاتشينسكي، في يونيو الماضي، بتعزيز حدود بولندا بسبب وجود مقاتلي مجموعة "فاجنر". كما قررت السلطات البولندية نقل نحو 500 رجل شرطة إليها وزيادة عدد الجنود ونشر القناصة.

وإضافة إلى ذلك وافق رئيس ليتوانيا غيتاناس ناوسيدا في بداية الشهر الجاري على إغلاق الحدود مع بيلاروس بسبب وجود مجموعة "فاجنر" في أراضيها، وذلك بالتنسيق مع بولندا ولاتفيا.

وقال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو في أغسطس الجاري إن مقاتلي "فاجنر" في بيلاروس ينقلون الخبرة إلى جيش بلاده وقواته الخاصة مجانًا.