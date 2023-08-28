أليسون بيكر: لا تقلل من شأن ليفربول

علق أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، على فوز فريقه بهدفين مقابل لاشيء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضح أن الجميع تعاهد بين شوطي المباراة على تقديم الأفضل خلال الشوط الثاني وهذا ما حدث.

وأشار بيكر إلى أن هذا الأمر كان تحديًا في العودة في المباراة، حيث تعرض الفريق لخسارة أحد أهم لاعبيه في أول 30 دقيقة من المباراة.

بيكر: نونيز كلمة السر في مباراة نيوكاسل

تحدث البرازيل أليسون بيكر، في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي، حيث قال: "الكلمة التي يمكن أن تلخص بها اليوم هو نونيز".

وتابع: "أظن أننا يجب التحدث عنه أكثر من أي شيء، لكنه لم يفعل ذلك بمفرده، الفريق قدم أداء رائعًا معه وتمكنّا من قلب النتيجة".

وأكمل: "هذه المباراة كانت تحديًا كبيرًا بالنسبة لنا، قلنا بين الشوطين إننا يجب أن نؤمن بأننا قادرون على القيام بما هو أفضل في الشوط الثاني".

وأضاف: "تستطيع التصدي بشكل جيد وتسير الأمور في الاتجاه الجيد، لذلك أي شيء يمكن أن يحدث في كرة القدم وجميعنا كنا مقتنعون بذلك".

وأردف: "هذه اليوم كان صعبًا، لم يكن كذلك بالنسبة لي، بل بالنسبة للفريق بشكب عام، بسبب الظروف التي واجهناها، استقبال هدف مبكر وطرد قائد الفريق، ورغم ذلك عدنا بقوة في الدقائق العشر الأخيرة"

وأتم بيكر تصريحاته: "لا تستطيع أبدًا أن تقلل من شأن ليفربول، لعبنا كوحدة واحدة، كنا نؤمن بأنفسنا وفي النهاية تمكننا من الفوز بالنقاط الثلاث".