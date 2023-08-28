الصيد يحصد الدرع العام لبطولة الجيزة للسباحة
نجح فريق السباحة بنادي الصيد في الحصول الدرع العام لبطولة الجيزة الصيفية للسباحة، بمجموع نقاط 975 نقطة،كما حصل النادي على (316) ميدالية متنوعة بواقع 119 ذهبية – 103 فضية – 93 برونزية .
كما حصل الصيد على عدد (19) كاس في المراحل السنية المختلفة..
وحصل سباحو النادي على عدد كؤوس كاس أحسن سباح وهم:
1. السباح / عدى عماد عبيد مرحلة 11 سنه أولاد
2. السباحة / لارا طارق عبد المحسن مرحلة 12 سنه بنات
3. السباحة / ملك احمد جمال الشاذلي مرحلة 15 سنه بنات
4. السباح / عبد الرحمن عمرو فرج مرحلة 16 سنه أولاد
5. السباح / احمد محمد احمد على مرحلة 17 سنه أولاد
6. السباحة / فريدة محمد عبد المطلب مرحلة 18 سنه بنات
7. السباح / احمد طارق محمد مرحلة 19 سنه أولاد
8. السباحة / فرح عمرو عبد المطلب مرحلة العمومي آنسات
وعلى عدد كؤوس في كاس أحسن رقم وهم:
1. السباح / ادم عمرو محسن مرحلة 11 سنه أولاد
2. السباحة / روكان تامر إسماعيل مرحلة 15 سنه بنات
3. السباح / عبد الرحمن عمرو فرج مرحلة 16 سنه أولاد
4. السباحة / فريدة محمد عبد المطلب مرحلة 18 سنه بنات
5. السباح / احمد طارق محمد مرحلة 19 سنه أولاد
6. السباحة / فريدة ايمن سمرة مرحلة 19 سنه بنات
7. السباح / مهند محمد وجية مرحلة العمومي رجال
8. السباحة / فرح عمرو عبد المطلب مرحلة العمومي آنسات