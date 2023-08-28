إيلون ماسك يحول X إلى PayPal جديد (المزيد من الدعم لـ Dogecoin)

أبلغ تسرب من الداخل في هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) المستثمرين أن إيلون ماسك Elon Musk يعمل على تحويل X (Twitter سابقًا) إلى نسخة محدثة من PayPal.

قام ماسك، الملياردير المتحمس لعملة الدوجكوين، بإنشاء خدمة PayPal الأصلية في عام 2000، والتي تم بيعها لاحقًا إلى موقع eBay.

وقال تشارلز جاسبارينو، مراسل قناة فوكس بيزنس نيوز، إن ماسك يتحدث حاليًا مع كبار مديري شركات وول ستريت لاتخاذ قرار بشأن مصير منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به.

في هذه الأثناء، كان منشئو المحتوى الذين لديهم آلاف المتابعين على X يستمتعون بمدفوعات النظام الأساسي.



X يتحول إلى PayPal جديد



وسط عام 2023 المتقلب، شهدت عملة البيتكوين والعملات البديلة ارتفاعات وانخفاضات حادة بسبب عناوين الأخبار بما في ذلك. وشملت هذه أيضًا مشاركة بلاك روك ومؤسسات مالية أخرى. كما أن فوز مؤسسات العملات المشفرة في المعارك ضد هيئة الأوراق المالية والبورصة قد أدى إلى تحريك السوق.

تسبب إيلون ماسك، ملياردير التكنولوجيا المعروف بشركته للسيارات تسلا، في صدمات في السوق من خلال شراء عملة البيتكوين ثم التخلص منها ومن خلال دعم عملة الدوجكوين.

الآن، ربما يقوم إيلون ماسك، المنشئ الأصلي لـ PayPal (التي كانت تسمى في الأصل X.com، قبل اندماج Cofinity)، بالإعداد لإنشاء PayPal جديد من خلال منصة الوسائط الاجتماعية الخاصة به.

إن خطط إيلون ماسك لأن يكون X هو "تطبيق كل شيء" المستوحى من نظيره الصيني WeChat ليس سراً. أشيع المضاربون أن Musk/X ربما يقوم بإنشاء عملة مشفرة خاصة بهم، على الرغم من أن Musk نفى هذه التكهنات علنًا.



الدوجكوين في ارتفاع؟



ومع ذلك، من المعروف أن إيلون ماسك يدعم Dogecoin، وهي عملة memecoin التي تقبلها Tesla كطريقة للدفع. علاوة على ذلك، عند الإعلان عن تغيير العلامة التجارية لتويتر إلى X، قام Musk بتضمين رمز Dogecoin Ð في قسم الموقع في ملفه الشخصي X.

نظرًا لأن X تدفع بالفعل لمنشئي المحتوى على منصتها، فقد دخلت الشركة بالفعل إلى القطاع المالي.

إذا كانت الشائعات حول دخول X إلى سوق تداول العملات المشفرة صحيحة، فقد يرتفع النشاط على المنصة. قد يؤدي هذا إلى جذب المزيد من المستخدمين المهتمين بالجانب الاجتماعي للمنصة.

ونتيجة لذلك، قد تشهد عملة Dogecoin زيادة في القيمة بسبب زيادة التعرض لها، والذي بدوره قد يجذب المزيد من الاستثمارات في عملة الميم كوين.

يتحول PayPal القديم إلى التشفير



في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت PayPal عن إطلاق PYUSD، وهي العملة المستقرة الأصلية للشركة والتي تربط قيمتها بالدولار الأمريكي.

وشهدت هذه الخطوة نصيبها العادل من التدقيق من قبل الأطراف الخاصة والحكومية. بدءًا من وصف Changpeng Zhao من Binance للعملات المستقرة بأنها الصندوق الأسود، إلى التقارير التي تظهر انخفاضًا كبيرًا في نشاط تداول العملات المستقرة، وصولاً إلى ممثلي الحكومة الذين أعربوا عن استيائهم من الإعلان، ودعوا إلى تنظيم أكثر صرامة ضد عملاق التكنولوجيا المالية.

قال جافين مايكل، الرئيس التنفيذي لشركة باكت لحفظ البيتكوين المملوكة لشركة إنتركونتيننتال إكستشينج: "لقد رأينا باي بال تقدم عملتها المستقرة - والتي تعمل أيضًا كختم موافقة.

"لقد بدأنا نرى أشخاصًا يقومون بتسوية المعاملات على العملات المستقرة، سواء تم سكها على شبكة بلوكتشين خاصة أو عامة، ونحن نحب ذلك أيضًا لأن ما بدأ يظهر هو أن التكنولوجيا نفسها تجعل الخدمات المالية التقليدية أفضل.