موته فى المقابر.. الإعدام لعامل تخلص من سائق توك توك لسرقته

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم "ر.ع.ر" بالإعدام شنقا لإدانته بقتل المجنى عليه "ا.م.ح"، ومصادرة السلاح الأبيض المستخدمة فى الجريمة وألزمه بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة.

صدر الحكم برئاسة المستشار شوقى إبراهيم الزقم رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار علاء الدين عبد المنعم الشنديدى، والمستشار محمد هيثم عزت مزيد، والمستشار سامح فؤاد سعد، وسكرتير المحكمة أحمد عبد الوهاب

واعترف المتهم خلال التحقيقات باستدراج المجنى عليه إلى منطقة مقابر أم كبيبة، كمكان خال من المارة لسرقة متعلقاته.

وتبين من الدليل الفنى، أن تقرير الصفة التشريحية لفحص وتشريح المجنى عليه، أن إصابته حيوية حديثة وهى جرحان كل منهما طعنى نافذ ينشأ عن أداة ذات نصل حاد مثل المطواة وتعزى الوفاة لذلك الجرحان بما أحدثاه من قطع فى القلب والكبد.

ترجع تفاصيل القضية المقيدة، برقم 6382 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة مينا البصل، يفيد بقيام المتهم بطعن المجنى عليه لسرقته بمنطقة مقابر أم كبيبة دائرة القسم.

وكشفت تحريات المباحث ، قيام المتهم "ر.ع.ر" عامل، بأن طلب من المجنى عليه " أ.م.ح" سائق توك توك، لتوصيل المجنى عليه إلى أحد أماكن الدائرة، وحال سيره بالطريق بمنطقة مقابر أم كبيبة، قام المتهم بطعنه بسلاح أبيض قرن غزال، كانت بحوزته، إلا أن المجنى عليه قاومه وحاول الفرار فطعنه بالصدر كى يتمكن من إتمام فعلته، وسرقتة.

وأشارت التحريات أن المجنى عليه استغاث بأحد الخفر بمنطقة المقابر وتمكن من ضبط وتسلميه إلى الشرطة، وتحرر محضر بالواقعة.