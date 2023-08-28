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الإثنين 28 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

حواس يطالب اليونسكو ووزارة السياحة بعمل مؤتمر دولي لسحب آثار مصر من المتحف البريطاني

الدكتور زاهي حواس
الدكتور زاهي حواس

قال عالم الآثار المصرية الدكتور "زاهي حواس" أن ما حدث من المتحف البريطاني يعتبر جريمة في حق العالم أجمع، لأن سرقة الآثار من متحف بهذا الشكل بمثابة كارثة كبرى، ويجب أن يكون هناك مطالبة شعبية بأن هذا المتحف لا يستحق ان تعرض فيه الآثار المصرية.

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مدير المتحف البريطاني يستقيل بسبب جدل سرقة القطع الأثرية

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محاضرة بعنوان "المتحف المصري الكبير" بفرع ثقافة الفيوم

 وأكد"حواس" أن وجود حجر رشيد داخل المتحف البريطاني هو خطأ فادح، لأن هذا الحجر هو أيقونة الآثار المصرية ومكانه يجب أن يكون في المتحف المصري الكبير بمصر.

 

وأشار "حواس" أن مصر هي التي تملك الآثار المصرية حتي وان وجدت في متاحف أمريكا  وأوروبا أو أي مكان في العالم،  ولابد من المحافظ علي الآثار من السرقة أو الترميم الخطأ. 

 

وطالب"حواس" منظمة اليونسكو، ووزارة السياحة والآثار بضرورة عمل مؤتمر دولي لسحب الآثار المصرية من المتحف البريطاني لأنه غير أمين على هذه الآثار.

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