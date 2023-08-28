ختام فعاليات المهرجان الرياضي في ألعاب القوي بالمنيا

اختتمت اليوم الإثنين، فعاليات المهرجان الرياضي فى ألعاب القوي ضمن خطة قسم الرياضة بإدارة الشباب والرياضة بديرمواس جنوب محافظة المنيا ، حيث اقيمت اليوم التصفيات النهائية للمهرجان .

وذلك بمشاركة مراكز الشباب الفائزة في التصفيات الأولية للمهرجان، و التي شملت ( دلجا- البدرمان- بني حرام – الحسابية- مدينة ديرمواس) ، و ذلك لتحديد الفائزين في المهرجان ، تنافست المراكز خلال المهرجان في الجري مسافات ، 100 مترا ، 400 مترا ، 800مترا , 1500 مترا ، وثب طويل، تم التنفيذ بملعب مركز شباب مدينة ديرمواس، و توزيع الجوائز على الفائزين في المهرجان.

وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالرياضة ، و حرصها علي ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها، سواء كرة القدم، السلة، اليد، ألعاب القوي بكافة مستوياتها، أطلقت وزارة الشباب والرياضة مبادرة" صيف شبابنا"، برعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة،ـ و كذلك مبادرة الأزهر الشريف " وطن يجمعنا" التي أطلقها في القري الأكثر احتياجا بديرمواس " دلجا، البدرمان،. بني حرام"، لدعم المواطنة و قبول الآخر، إزالة الفوارق بين كافة طوائف الشعب المصري.

جدير بالذكر ، ان هذا المهرجان قد بدأت فاعلياته يوم الأحد 20 من أغسطس الجاري ، بمشاركة عدد 17 مركز شباب التابعة لإدارة الشباب والرياضة بديرمواس ، و تم التنفيذ بملاعب مراكز شباب مدينة ديرمواس، القري الأكثر احتياجا ، والتي تشمل ( بني حرام، دلجا ) ، و ذلك خلال الفترة من 20 وحتى 28 أغسطس الجاري ، حيث اقيمت التصفيات النهائية اليوم و اختتام فاعليات المهرجان.

وتم التنفيذ بحضور الكابتن صبحى احمد عبد الظاهر وكيل الإدارة و رئيس قسم الرياضة، الدكتور محمد علي طلبه، الكابتن محمد احمد محمد الأخصائيين الرياضيين بإدارة الشباب والرياضة بديرمواس، محمد هاشم مدير مركز شباب مدينة ديرمواس ، كابتن محمد عبد الكريم الاخصائي الرياضي بالمركز، المنسق الإعلامي بالإدارة .

ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة ، تنفيذ و متابعة إدارة الشباب والرياضة بديرمواس.