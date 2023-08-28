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الإثنين 28 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ختام فعاليات المهرجان الرياضي في ألعاب القوي بالمنيا

بوابة الوفد الإلكترونية

اختتمت اليوم  الإثنين، فعاليات المهرجان الرياضي فى ألعاب القوي ضمن خطة قسم الرياضة بإدارة الشباب والرياضة بديرمواس  جنوب محافظة المنيا ، حيث اقيمت اليوم التصفيات النهائية للمهرجان .

وذلك بمشاركة مراكز الشباب الفائزة في التصفيات الأولية للمهرجان،  و التي شملت ( دلجا- البدرمان- بني حرام – الحسابية- مدينة ديرمواس) ، و ذلك لتحديد الفائزين في المهرجان ،  تنافست المراكز خلال المهرجان في الجري مسافات ، 100 مترا ، 400 مترا ، 800مترا , 1500 مترا ، وثب طويل، تم التنفيذ بملعب مركز شباب مدينة ديرمواس، و توزيع الجوائز على الفائزين في المهرجان.

وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالرياضة ، و حرصها علي ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها، سواء كرة القدم، السلة، اليد، ألعاب القوي بكافة مستوياتها، أطلقت وزارة الشباب والرياضة مبادرة" صيف شبابنا"، برعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة،ـ و كذلك مبادرة الأزهر الشريف " وطن يجمعنا" التي أطلقها في القري الأكثر احتياجا بديرمواس " دلجا، البدرمان،. بني حرام"، لدعم المواطنة و قبول الآخر، إزالة الفوارق بين كافة طوائف الشعب المصري. 

جدير بالذكر ، ان هذا المهرجان قد بدأت فاعلياته يوم الأحد  20 من أغسطس الجاري ، بمشاركة عدد 17 مركز شباب  التابعة لإدارة الشباب والرياضة  بديرمواس ، و تم التنفيذ بملاعب مراكز شباب مدينة ديرمواس، القري الأكثر احتياجا ، والتي تشمل ( بني حرام، دلجا ) ، و ذلك خلال الفترة من 20 وحتى 28 أغسطس الجاري ، حيث اقيمت التصفيات النهائية اليوم و اختتام فاعليات المهرجان. 

وتم التنفيذ بحضور الكابتن صبحى احمد عبد الظاهر وكيل الإدارة و رئيس قسم الرياضة، الدكتور محمد علي طلبه، الكابتن محمد احمد محمد   الأخصائيين الرياضيين بإدارة الشباب والرياضة بديرمواس، محمد هاشم مدير مركز شباب مدينة ديرمواس ، كابتن محمد عبد الكريم الاخصائي الرياضي بالمركز، المنسق الإعلامي بالإدارة . 

ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، متابعة وإشراف وكلاء  المديرية للشباب و الرياضة ، تنفيذ و متابعة  إدارة الشباب والرياضة بديرمواس.