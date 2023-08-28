ضبط مخزن غير مرخص بداخله سلع تموينية قبل بيعها فى السوق السوداء بأسيوط

شنت مديرية التموين بأسيوط بالتعاون مع مباحث التموين ، سلسلة من الحملات التموينية على المخازن السلعية المخالفة لضبط محتكري السلع الغذائية وردع المخالفين وذلك خلال حملات تمت على خلال الشهر الجاري.

فقد قامت مديرية التموين ، فجر اليوم بحملة مكبرة ، برئاسة المحاسب ممدوح حماد ،وكيل وزارة التموين، والعقيد وائل نجاتي، مباحث تموين أسيوط، ومامورى الضبط القضائي، وأمجد الفونس السيد احمد مصطفي عابد السيد محمد خلف ابو سليم السيد محمد احمد حسانين وبالاشتراك مع إدارة تموين الفتح وامناء مباحث التموين محمد سيد حسين وليد محمد عبد الهادى

وتم مفاجأة المخزن الغير مرخص وتم ضبط الاتى:

(840) كيلو جرام دقيق الكوثر ، (540 )علبه جبنه، (610) ك دقيق هيبة، (480) كيلو جرام، (1160) ك سكر بلدنا تموينى، (1340) ك سكر المستر، (320)عبوة مكرونه، (103) كراتين مسلى مرجانه، (106) كرتونه سمن كهرمان، (40)كرتونة مسلى الأصيل، ( 1284) زجاجه زيت تموينى وكذالك تم ضبط عدد 2 ماكينه لحام وميزان

وأكد المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين علي استمرار حملات الرقابة ومتابعة الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز والأحياء للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحية المعروض ومحاربة شتى صور الاستغلال التجاري وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين



تم تحرير المخالفات و التحفظ على الكميات وجاري اتخاذ الإجراءات القانونيه للعرض على النيابة .

IMG-20230828-WA0003