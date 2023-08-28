هل تساقط الشعر يحدث بسبب حبوب منع الحمل؟

حبوب منع الحمل هي أحد أنواع وسائل منع الحمل التي تبلغ فعاليتها في منع الحمل بنسبة 99% عند تناولها باستمرار كل يوم، و تحتوي الحبة على هرمونات تنظم الدورة الشهرية، وتقلل من أعراض الدورة الشهرية، وتقلل من خطر الإصابة بسرطان المبيض والرحم، وتحسن حب الشباب وتعالج التهاب بطانة الرحم.

ومنع الحمل هو أي شكل من أشكال تحديد النسل أي جهاز أو طريقة لمنع الحمل، لأنها تأتي في شكل حبوب يسهل تناولها بالنسبة للعديد من الأشخاص، تعتبر حبوب منع الحمل مجرد جزء واحد من روتينهم اليومي.

ويلاحظ عدد كبير من الناس بسقوط الشعر بشكل متكرر ووجوده على الوسادة بكميات كثيفة ويتساقط عند التمشيط بكثافة، هنا يجب القلق والذهاب لطبيب أمراض جلدية، نظرا لأنه من الطبيعي فقدان من 50 إلى 100 شعرة يوميًا.

ووفقًا للأكاديمية الأمريكية لأطباء الجلد يطلق على هذه الحالة تساقط الشعر الكربي Telogen effluvium وهي تغير ملحوظ في دورة حياة الشعر ويجب معرفة السبب لإعادة الشعر لحيويته بعد التساقط.

أسباب تساقط الشعر عند النساء.. هل حبوب منع الحمل فقط؟

النساء تعاني من تساقط الشعر بكثافة، ولكن هنا يرجع لعدة أسباب ويكون من ضمنها حبوب منع الحمل ولعل أبرز الأسباب ما يلي:-

1- فقدان الوزن بشكل ملحوظ دون اتباع حمية غذائية.

2- الولادة والحمل لذا يجب متابعة الطبيب لتناول الفيتامينات المناسبة.

3- التوتر والتفكير والإرهاق.

4- الخضوع لعملية جراحية.

5- الإصابة بالحمى.

6- العلاجات الهرمونية مثل أقراص منع الحمل.