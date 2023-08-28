انطلاق فعاليات المؤتمر الإقليمي لمعالجة الهجرة غير الشرعية بالغردقة

أطلقت اليوم اللجنة الوطنية التنسيقية المصرية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر (NCCPIM&TIP) مع المنظمة الدولية للهجرة بمصر والجزائر(IOM) "المنتدى الإقليمي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين المؤسسات الأفريقية المعنية لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية ولتقديم المساعدة للمهاجرين المهربين، وخاصة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم" خلال الفترة من 28-30 اغسطس 2023 في البحر الأحمر بجمهورية مصر العربية وذلك في إطار برنامج الهجرة الإقليمي فى أفريقيا وتم تمويل هذا المنتدى من قبل مكتب وزارة الخارجية الأمريكية للسكان واللاجئين والهجرة من خلال المكتب الإقليمي الفرعي ARMP North بالقاهرة..

يهدف المؤتمر الى انشاء منصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مكافحة جريمة تهريب المهاجرين، وتوفير الحماية للمهاجرين مع تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم، كما يعمل على مناقشة الأسباب الجذرية للهجرة وخاصة هجرة الأطفال غير المصحوبين.

يشارك في المؤتمر عدد من ممثلي دول غرب وشرق وشمال ووسط أفريقيا، وممثلين من الدول الاوروبية المستقبلة للمهاجرين بالإضافة الى المنظمات الدولية والمجتمع المدنى على غرار الاتحاد الأفريقي مثل اليونسيف والمفوضية السامية لحقوق الانسان ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والهلال الأحمر المصري حيث تعاني العديد من هذه الدول من تدفقات هجرة كبيرة تشكل تحديات أمنية وإنسانية.

وأعربت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، عن اعتزازها لاستضافة مصر لهذا المؤتمر، قائلة: "إن مصر كانت دائما داعمة لجهود المجتمع الدولي لتعزيز حقوق الإنسان في إطار نهجها لمكافحة جريمة تهريب المهاجرين، ولاسيما هجرة الأطفال غير المصحوبين بذويهم والتي تتزايد يوما بعد يوم في العالم باسره، مما يستلزم توفير حماية لهم باعتبارهم من الفئات المستضعفة التي نصت عليها المواثيق الدولية.

واضافت ان مصر قامت بإنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، واصدار قانون 82 لسنة 2016 المعنى بمكافحة الهجرة غير الشرعية كأول قانون في المنطقة يعرف الجريمة ويضع العقوبات على السماسرة والمهربين، ووضع استراتيجية وطنية تشمل خطط عمل تنفيذية مما أدى الى عدم خروج أي مركب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية منذ سبتمبر 2016. هذا وتولى مصر عناية خاصة للتعاون الإقليمي باعتبارها نهجا ناجحا لمكافحة وتحجيم هذه الجريمة.

كما اعرب كارلوس أوليفر كروز رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصرأنه في السنوات الأخيرة، شهد العالم ارتفاعاً في تدفقات الهجرة المعقدة والمختلطة، بدافع الحاجة إلى الفرار من الصراع، أو الكوارث الطبيعية، أو العنف، أو الافتقار إلى الفرص الاقتصادية، أو تدهور الظروف البيئية، على سبيل المثال لا الحصر من العوامل. وقد شهد أيضًا ارتفاعًا في هجرة القاصرين غير المصحوبين. في عام 2022،

و شكل القُصّر غير المصحوبين 19% من إجمالي عدد طالبي اللجوء لأول مرة تحت سن 18 عامًا في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

واضاف "سيوفر هذا المؤتمر لهيئات التنسيق الوطنية منصة لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة والاستجابة للعدد المتزايد من المهاجرين المغادرين نحو أوروبا، وخاصة الأطفال غير المصحوبين مع العمل بشكل وثيق مع البلدان الأفريقية والاتحاد الأفريقي بمشاركة البلدان المستقبلة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي."