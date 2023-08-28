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الإثنين 28 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مدافع ليفربول يحسمها: "محمد صلاح مستمر في الريدز"

محمد صلاح
محمد صلاح

كشف جيمي كاراجر، مدافع ليفربول السابق، عن أسباب تعثر انتقال الدولي المصري محمد صلاح لاتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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 أوضح مدافع ليفربول في تصريحات نشرتها شبكة "سكاي سبورتس"، أنه لا يعتقد رحيل محمد صلاح لاتحاد جدة خلال الفترة المقبلة.

 أشار إلى أن الوقت أصبح متأخرًا في سوق الانتقالات، لذلك من الصعب رحيله خلال الفترة الحالية.

بينما أكد كاراجر إلى أن محمد صلاح يشبه كريستيانو رونالدو، حيث يستمر اللاعب حتى أواخر الثلاثينات من عمره.

تصريحات كاراجر:

قال مدافع ليفربول السابق في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "لا أظن أن محمد صلاح سيرحل، لأنه في وقت متأخر جدًا من سوق الانتقالات، ولا أعتقد أنه يرغب في الرحيل بالوقت الحالي".

 أضاف: "الدولي المصري يشبه كثيرًا كريستيانو رونالدو إلى حد ما، أراه يستمر في الملاعب حتى أواخر الثلاثينات من عمره".

 أكمل: "الجميع سيظن أنه قادر على الاستمرار ثلاث أو 4 سنوات مقبلة في أعلى مستوى ممكن".

واختتم كاراجر تصريحاته: "محمد صلاح ما زال لديه عقد لمدة عامين في ليفربول، لا أعرف ما إذا كان سيبقى بعد ذلك أم لا".

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