اكتشاف بقايا ديناصور بالمغرب منقرض منذ 66 مليون سنة (شاهد)

أعلن فريق من العلماء مغاربة وأجانب، عن عثورهم على بقايا ديناصورات انقرضت قبل 66 مليون سنة.

ووثق مقطع فيديو عرضته فضائية “العربية”، اليوم الإثنين، لقطات من الديناصور الذي عثر عليه العلماء المغاربة والذي كان منقرضًا قبل 66 مليون سنة.

وتعود فصيلة الديناصور المنقرض "تيركس" أو "T-rex" الآكلة للحوم، المكتشفة للمرة الأولى بالأراضي الأفريقية، في المغرب تحديدًا.

وكشف نيك لونغريتش، عالم الحفريات بجامعة باث البريطانية، من خلال دراسة علمية لفريقه والتي نُشرت في مجلة "Cretaceous Research" التي تقدم أبحاثًا حول حفريات العصر الطباشيري، أن "البقايا المكتشفة تعود لأحد أشرس الديناصورات التي عرفها كوكب الأرض والأكثر فتكًا".

وأوردت الدراسة ذاتها، أن الأمر يتعلق بحفريتين تم العثور عليهما في عملية استشكاف علمي بمناطق متاخمة لمدينة الجديدة المغربية على ساحل المحيط الأطلسي، وتشكل الحفرية الأولى ساق قدم حيوان طولها مترين ونصف، والحفرية الثانية عظم ساق سفلى تعود لحيوان مفترس ضخم يبلغ طوله 5 أمتار.

وأكمل عالم الحفريات، نيك لونغريتش، في تغريدة له على موقع "إكس"، أن بقايا الديناصورات المكتشفة من سلالة "T-rex" هي النوع الخامس الذي سجلته الاكتشافات الحفرية في المغرب والأعنف على الإطلاق في فترة حياته، إذ ستفتح هذه الاكتشافات الباب للوصول إلى معلومات علمية أوفر وأكثر أهمية عن الحقبة الجوراسية في القارة الأفريقية، والتي شهدت انقراض أضخم الكائنات على وجه الأرض.

https://www.youtube.com/shorts/Rs6hkOrSUno?feature=share