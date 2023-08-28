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الإثنين 28 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

لحظة خروج فريق الأهلي من صالة الوصول بمطار فيينا بمصاحبة القنصل العام (شاهد)

وصول النادي الاهلي
وصول النادي الاهلي لمطار فيينا

استقبل عشاق كرة القدم والمصريون بالنمسا، النادي الأهلي اليوم واعضاء الجهاز الاداري والفني المرافق للاعبين  بمطار فيينا النمسا، بمصاحبة القنصل العام المستشار محمد البحيري، وذلك في رحلة الاعداد التي يجريها النادي حاليًا في احدي ضواحي النمسا.

ووصل اللاعبون اليوم على متن طائرة  مصر للطيران ( رحلة غير نظامية) الساعة ١٢:٣٠ بتوقيت النمسا للدخول في معسكر الاعداد والتأهيل للاعبين الذي يمتد لمدة اسبوع .


ومن المقرر ان يخوض فيها النادي الاهلي مباريات تجربية مع فرق محلية بالنمسا، كما يستعد ابناء الجالية المصرية بجميع فئاتها وكياناتها للمشاركة في تشجيع النادي الاهلي.

وقال محمود حميدة، سكرتير النادي المصري بفيينا، إن  السفير محمد الملا،  سفير جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى الامم المتحدة، وجه بتذليل كل العقبات امام الفريق حتي يتمكن من تحقيق هدف المعسكر.

هذا وكان في استقبال البعثة بالمطار  المستشار محمد البحيري القنصل العام لجمهورية مصر العربية بالنمسا، و سامح بشاري، مدير المحطة الارضية للشركة الوطنية مصر للطيران بالنمسا، وخالد حسين رئيس النادي المصري، وعوض أمير رئيس نادي نجوم الرياضة بالنمسا، وولاء عياد عضو مجلس ادارة نادي نجوم الرياضة، والكابتن احمد البقلولي لاعب نادي الشرقية وعضو مجلس ادارة نادي نجوم الرياضة، واحمد الشرقاوي عضو مجلس ادارة الإتحاد العام للمصريين بالنمسا والمترجم المصري محمد فاروق والكثير من ابناء الجالية المصرية بالنمسا.

 

 

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