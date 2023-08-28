صيدلانية تحاول التخلص من حياتها والأمن ينقذها.. تفاصيل

أحبطت الأجهزة الأمنيه بمديرية أمن الغربية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية محاولة طبيبة صيدلانية تدعى شيماء جمال مدير عيادة صحة ثان للطلاب المدارس بانهاء حياتها بالقاء جسدها من النافذة احتجاجا على قرار نقلها المفاجىء و استبعادها من منصبها .

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوقوع الواقعة .

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم التعامل مع الموقف وإحباط محاولتها .

وأفاد شهود عيان للواقعة أن قرار الصيدلانية وتصرفها المفاجىء جاء لاعتراضها علي صدور القرار الإداري التعسفي المفاجىء .

واستشهد شهود عيان داخل العيادة الطبية ان الصيدلانية دونت عبارات عديدة عبر صفحتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي دلاله علي تعرضها لتعسف اداري قهري .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

يذكر أن قرار نقل الصيدلانية المذكورة صدر من جهه مدير فرع التأمين الصحي بالغربية الأمر الذي دفعها إلي اغلاق مكتبها الإداري من الداخل وترديد عبارات تحمل لغه اليأس والميول إلي التخلص من حياتها لولا تدخل الجهات التنفيذية والأمنية واحتواء الموقف .

ومن جهة أخرى نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة فى القبض على أحد الأشخاص- مقيم بالغربية لقيامه بالنصب والاحتيال على أحد المواطنين – والاستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم قدرته على تدبير فرصة عمل لنجلته فى إحدى الجهات الحكومية من خلال علاقاته بالعديد من المسئولين فى بعض الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة".

كما تم القبض على (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية) لقيامه بالنصب والاحتيال على شخصين - مقيمين بمحافظة الغربية والاستيلاء على أموالهما بزعم تسفير الأول ونجل الثانى وتوفير فرصة عمل لهما بإحدى الدول دون الوفاء بذلك.



وضبط (أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة الغربية) لقيامه بالنصب والاحتيال على (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة الغربية) وتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم فى إنشاء وإدارة المطاعم والمقاهى مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الوقائع و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.