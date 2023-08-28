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الإثنين 28 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

بديل البروتين الطبيعي.. حضري ماسك الموز لشعر طويل وناعم

ماسك البيض والموز
ماسك البيض والموز

 وصفة الموز والبيض من الوصفات الهامة للشعر، فتحتوي على نسبة عالية من البروتين والعناصر الغذائية الآخرى التي يحتاجها شعرك، ليصبح أكثر نعومة ولمعان، وفيما يلي نقدم لك طريقة تطبيق الماسك على الشعر.

 

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طريقة تطبيق ماسك الموز على الشعر

احضري موزة واهرسيها بالشوكة في وعاء عميق.

ضيفي 2 ملعقة من زيت الزيتون وبيضة إلى الموزة المهروسة.

اخلطي جميع المكونات جيدًا.

طبقي هذه الوصفة على شعركِ، واتركيها لمدة 45 دقيقة.

ثم اغسلي شعركِ بالماء والشامبو.

يمكنكِ تكرار هذه الوصفة بشكل أسبوعي حتى الحصول على النتيجة المطلوبة.

 

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