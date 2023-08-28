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الإثنين 28 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

أشرف عبد المعطي عادل مراد والعلاقة بين ريادة الأعمال والسوشيال ميديا

بوابة الوفد الإلكترونية

أشرف عبد المعطي عادل مراد رائد الأعمال بالأمارات وصاحب مجموعه The contractors للمشاريع يتجه لصناعه المحتوى علي تيك توك بأسم ashcash_4u .

ويتميز أشرف عبد المعطي عادل مراد بسهولة المحتوى المقدم للمشاهد وبجانب أنه من أنجح رجال الأعمال بالإمارات و  في الخليج العربي الا أنه صانع محتوى ممتاز .

وقد استغل خبرته في عالم المال والأعمال في صناعه محتوى تعليمي للشباب عن كيفية عمل مشاريع برؤوس أموال بسيطة مستغلا خبرته الطويلة في مجال ريادة الأعمال والتي تميز فيها في الفترة الأخيرة بامتلاكه لعدة مجموعات تجارية ذات شهرة واسعة في العالم العربي