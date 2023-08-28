أشرف عبد المعطي عادل مراد والعلاقة بين ريادة الأعمال والسوشيال ميديا

أشرف عبد المعطي عادل مراد رائد الأعمال بالأمارات وصاحب مجموعه The contractors للمشاريع يتجه لصناعه المحتوى علي تيك توك بأسم ashcash_4u .

ويتميز أشرف عبد المعطي عادل مراد بسهولة المحتوى المقدم للمشاهد وبجانب أنه من أنجح رجال الأعمال بالإمارات و في الخليج العربي الا أنه صانع محتوى ممتاز .

وقد استغل خبرته في عالم المال والأعمال في صناعه محتوى تعليمي للشباب عن كيفية عمل مشاريع برؤوس أموال بسيطة مستغلا خبرته الطويلة في مجال ريادة الأعمال والتي تميز فيها في الفترة الأخيرة بامتلاكه لعدة مجموعات تجارية ذات شهرة واسعة في العالم العربي