مياه الشرب تُدرج مشروع إنشاء محطة كلاحين قفط جنوب قنا

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا،إن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي قامت بإدراج مشروع إنشاء محطة مياه الشرب لقرية الكلاحين بمركز فقط بتكلفة تقديرية 250 مليون جنيه.

وأبرز المحافظ، أن ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالنهوض بالقرى الأكثر احتياجًا وفقًا لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة.

وأضاف المحافظ، أن إنشاء المحطة الجديدة يأتي استجابة لشكاوي المواطنين وطلبات السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من انقطاع وضعف مياه الشرب بقرية الكلاحين.

وأوضح المهندس محمد على رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقنا أن الطاقة التصميمية للمحطة سوف تبلغ 17 الف م3/ يوم وتتكون من ( محطة مياه مرشحة – مأخذ علي النيل – خط مياه عكره بطول 10 كيلو متر ) وجار اسناد تنفيذ المحطة الي أحد الشركات المتخصصة للبدء في أعمال التنفيذ .