الصافي تحصد المركز الأول في مسابقة اورنچ

فازت مجموعة الصافي للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، بجائزة المركز الأول من شركة اورنچ مصر، كأفضل وكيل تجاري للشركة، حيث حصلت على المركز الأول في مسابقة The Golden Contest لعام 2023، لتخطيها المبيعات المستهدفة بتحقيقها 112% من المستهدف للنصف الاول من عام 2023.

تعد مجموعة الصافي واحدة من أفضل وكلاء شركة اورنچ مصر، حيث الكفاءة الكاملة والنجاح الكبير في تقديمها كافة الخدمات لجميع عملاء اورنچ في مختلف أنحاء الجمهورية، من خلال 140 فرعاً تحمل جميعها علامة اورنج وهي الأفضل والأقدر على تلبية كافة احتياجات عملاء واحدة من أكبر شركات المحمول في مصر.



قال أحمد طه المدير العام لفروع اورنچ التابعة لمجموعة الصافي، إن المجموعة تفتخر بتعاونها مع شركة اورنچ مصر منذ عام 2007، على مدار 16 عاماً من النجاح المشترك، وقد أكدت تلك الشراكة قوتها وامتدادها الراسخ بمواصلة تحقيق أفضل النتائج والمستهدفات البيعية، مع التأكيد على مواصلة بذل المزيد من الجهود والعناية الفائقة لتظل الصافي الأفضل دائماً بين جميع الوكلاء.

قال عمرو يوسف المدير العام للمبيعات والوكلاء بشركة اورنچ مصر، إن الشركة تفخر بشراكتها مع مجموعة الصافي التي نجحت كعادتها في تحقيق مستهدفاتها البيعية وتخطيها بشكل ملحوظ، في ضوء الجهود الكبيرة المبذولة من الإدارة وفريق المبيعات المتميز مع توقعات بالمزيد من التفوق والنجاح لمجموعة الصافي وجميع وكلاء اورنچ المتميزين الذين لم يدخروا جهداً في تحقيق مستهدفاتهم البيعية.