عُطل يضرب أنظمة المُراقبة الجوية في مُختلف أنحاء بريطانيا

أدى عُطل تقني في أنظمة المُراقبة الجوية في "بريطانيا"، إلى تأخير وإلغاء مُحتمل لعشرات الرحلات، فيما يعتبر أنه في أحد أكثر أيام العام ازدحامًا، حسبما أفادت صحيفة "الإندبندنت"، اليوم الاثنين.

وعلمت "الإندبندنت" أن نظام التحكم الرئيسي التابع لشركة "ناتس"، وهي خدمة الحركة الجوية الوطنية، يواجه عطلا تقنيا، مشيرة إلى أن الطائرات محتجزة على الأرض، ومن المرجح أن يتم تحويل الطائرات الموجودة بالفعل في الجو إلى مطارات في أوروبا.

قطاع الطيران في المملكة المتحدة

وقالت إنه حتى لو تم حل المشكلة بسرعة، فمن المتوقع حدوث اضطراب لبقية اليوم، مشيرة إلى أن قطاع الطيران في المملكة المتحدة يعمل اليوم بكامل طاقته، خاصة في مطاري هيثرو وغاتويك.

ومن المقرر أن يعود مئات الآلاف من الركاب جوا إلى المملكة المتحدة، والعديد منهم عائلات أنهت عطلتها الصيفية في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​وخارجها.

من ناحية أخرى، قالت الشرطة البريطانية، اليوم الجمعة، إنها تحقق في وفاة 88 شخصا اشتروا منتجات من مواقع إلكترونية في كندا، يزعم أنها توفر مواد قاتلة لأشخاص قد يميلون لإيذاء أنفسهم.

ويعتبر التحقيق جزءا من تحقيقات دولية أثارها اعتقال كينيث لو في كندا في وقت سابق من هذا العام، والذي وجهت له اتهامات بتقديم المشورة والمساعدة على الانتحار.

وتقول الشرطة الكندية إن لو، من مدينة تورونتو، استخدم سلسلة من المواقع الإلكترونية لتسويق وبيع نترات الصوديوم، وهي مادة تستخدم في العادة لعلاج اللحوم التي يمكن أن تكون قاتلة إذا تم تناولها.