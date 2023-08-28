حملات مكبرة لرفع الإشغالات من شوارع البحيرة

نظمت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة ، حملات مكبرة لرفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية ،من الشوارع والميادين ، والتي أسفرت عن رفع 769 حالة إشغال مخالف عباره عن 273 بدمنهور، 232 حالة بكفر الدوار، 164 حالة بوادي النطرون، 55 حالة بمركز رشيد، 45 حالة إشغال بأبو حمص

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتوره نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ، لرؤساء الوحدات المحلية بمواصلة الحملات اليومية لمتابعة الحالة العامة للنظافة ورفع الإشغالات ورفع كفاءة الطرق، للارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والفرعية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز بالمحافظة.

كما واصلت الوحدات المحلية بمراكز رشيد وإيتاى البارود والدلنجات أعمال التجميل من قص و تقليم للأشجار والنخيل و رى المزروعات وزراعة الاشجار بالشوارع الرئيسيه والفرعيه لظهور المدينة بالمظهر الحضاري والجمالى اللائق

وأكدت الدكتورة نهال بلبع علي إستمرار حملات النظافة والتجميل والتشجير بصفة يومية خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وتفعيل زراعة الأشجار المثمرة بمختلف الشوارع والميادين والمدارس والمنشآت الحكومية ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة لتوفير بيئة صحية نظيفة للمواطنين.