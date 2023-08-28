كف مريم.. تعرف على شخصية شريف سلامة

يبدأ الفنان شريف سلامة تصوير مشاهده فى مسلسله الجديد "كف مريم" الأسبوع المقبل، وذلك بعد فترة من التحضيرات والتعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة حيث انضم للعمل كل من: شريف تارا عماد، وليد فواز، صفاء الطوخى، حمزة العيلى، عصام السقا، محمد عبد العظيم والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.

ويجسد شريف سلامة خلال دوره فى العمل شخصية محامِِ من الصعيد.

وكان تعاقد الفنان شريف سلامة على خوض بطولة مسلسل "كف مريم"، إذ يعكف السيناريست أمين جمال حاليًا على كتابة حلقات المسلسل، بينما يقوم المخرج أحمد حسن بمعاينة أماكن التصوير المختلفة استعدادًا لبدء تصوير العمل منتصف شهر سبتمبر المقبل.

وتعاقدت الشركة المنتجة للعمل مع عدد كبير من النجوم للمشاركة في بطولة العمل، ومنهم تارا عماد، محمد عبدالعظيم، فتوح أحمد، صفاء الطوخي، حمزة العيلي، عصام السقا، وجار التعاقد مع باقي طاقم عمل المسلسل.

شريف سلامة

من ناحية أخرى، بدأت أسرة الجزء الثانى من مسلسل «كامل العدد» بطولة الفنانين شريف سلامة ودينا الشربينى التحضيرات الأولية للمسلسل،إذ ينشغل المخرج خالد الحلفاوى بمعاينة أماكن التصوير، بالإضافة إلى البدء فى اختيار وترشيح باقى الممثلين وتحديد موعد بدء التصوير، إذ لم تتعاقد أسرة المسلسل رسميًا حتى الآن إلا مع الفنانين شريف سلامة ودينا الشربينى، كما يتم التفاوض حاليًا على عرضه فى شهر رمضان أو خارجه مع الجهة المنتجة، والجزء الثانى من المسلسل يتكون من 15 حلقة، وكان الجزء الأول من العمل قد تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى تأليف يسر طاهر ورنا أبوالريش، وشارك فى بطولته إسعاد يونس وأحمد جمال سعيد.

ويتكون مسلسل "كامل العدد" من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، ويعرض عبر منصة "شاهد vip".

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب دينا الشربيني كل من شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، والمسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبوالريش، ومن إخراج خالد الحلفاوي.

وكان شارك شريف سلامة مؤخرًا فى فيلم “ساعة إجابة” مع الفنانة غادة عادل الذي عرض فى السينمات.

وظهر الثنائي غادة عادل وسوسن بدر فى صورة من كواليس العمل حيث يجسدان دور أبطال خارقين.

ساعة إجابة

قصة ساعة إجابة:

تدور أحداثه حول طفل في الثامنة من عمره يجسده تقوده الظروف إلى عوالم غريبة، ليجد نفسه متورطًا كل مرة مع أسرة مختلفة في مواقف مثيرة، تتعرض حياته في بعضها للخطر.

ساعة إجابة

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أبطال فيلم ساعة إجابة:

ويشارك في فيلم ساعة إجابة، الكثير من الفنانين، منهم: سوسن بدر، غادة عادل، شريف سلامة، آيتن عامر، نجلاء بدر، انتصار، محمد ثروت، بدرية طلبة، إيمان السيد، أحمد فتحي، فيدرا، فراس سعيد، مراد مكرم، أحمد طلعت، لطيفة فهمي، مجدي البحيري، الطفل سليم مصطفى، والمغني الشعبي عمر كمال الذي يشارك في الفيلم بالغناء أيضًا.