صفاء جلال تبرز سحر ملامحها بأنامل منى الجمل

خضعت الفنانة صفاء جلال لجلسة تصوير جديدة وشاركت متابعيها ببعض الصور عبر صحفتها الشخصي بالانستجرام.

وبدت صفاء جلال بإطلالة صيفية جذابة مفعمة بالاحتشام والاناقة في آن واحد، حيث ارتدت فستان طويل فضفاض، بأكمام طويلة واسعه ونسقت عليه كارديجان، صمم الفستان من قماش أبيض مطرز بخيوط الحرير الملونة لما اضاف لها بهجة وسعادة.

وتزينت ببعض الإكسسوارات البدوية لتزيد من أناقة إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية، اختارت تسريحة شعر جذابة وبرعت خبيرة التجميل منى الجمل في وضع لمسات ناعمة من المكياج المرتكز على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه خلال 15 دقيقة.

صفاء جلال

خريجة كلية الآداب من جامعة الإسكندرية، كانت بدايتها الفنية منذ دخولها الكلية حيث اكتشفها مخرج الإعلانات جورج دوز ورشحها للقيام بتمثيل دور في مسرحية من إخراج المخرج جلال الشرقاوي الذي منحها اسمه ليصبح اسمها الفني صفاء جلال، وكانت من هنا البداية لمشوار مثمر بالادوار المتميزة حيث عملت مع عدد كبير من عملاقة التمثيل في مصر منهم كمال الشناوي، فؤاد المهندس، معالي زايد، وتنوعت ادورها بين الصعدية والبنت الشابة والحبيبة واضافت المزيد على ادوارها من دراما إلى كوميديا.