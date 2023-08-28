عاجل.. وصول مسؤولين من وزارة الشباب والرياضة لنادي الزمالك

وصل، منذ قليل، لمقر نادي الزمالك مسؤولون من وزارة الشباب والرياضة للاجتماع مع اللجنة الثلاثية، بقيادة الدكتور عماد البناني، المكلف بإدارة نادي الزمالك، خلفًا للواء حسن موسى.

ومن المقرر أن يجتمع مسؤولو وزارة الشباب والرياضة باللجنة الثلاثية لنادي الزمالك، لوضع خارطة الطريق في الفترة المقبلة، وذلك حتى موعد الانتخابات.

الزمالك

عماد البناني يُصدر أول قرار له عقب توليه رئاسة اللجنة الثلاثية:

أعلن عماد البناني، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك، قرارات مهمة عدة فور توليه مسؤلية نادي الزمالك، اليوم، وجاءت أول قراراته بإعلان موعد الانتخابات المقبلة للنادي، التي أكد على إقامتها يوم 20 أكتوبر المقبل.

وقال البناني إن تكلفه بهذه المهمة شرف كبير، وأن التواجد في كيان عظيم مثل نادي الزمالك مهمة قومية تعكس مدى أهمية نادي الزمالك، وحرص الدولة المصرية على عبوره تلك المرحلة الحرجة بنجاح.

وأتم بأن مهمته الأولى هى عودة الاستقرار داخل القلعة البيضاء، وحتى الوصول إلى هدف اللجنة وإنهاء مهمتها بعقد جمعية عمومية تشمل انتخابات النادي.