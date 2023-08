جامعة المنصورة تناقش دور الطب البيطري في مواجهة الأزمات العالمية

تنظم كلية الطب البيطري بجامعة المنصورة المؤتمر العلمي الدولي الثاني عشر بعنوان "دور الطب البيطري في مواجهة الأزمات العالمية وتغير المناخ في ضوء رؤية مصر المستقبلية 2030"

“The Role of Veterinary Medicine in Facing Global Crises and Climate Change in the framework of Egypt’s Future Vision 2030”

في الفترة من 17-20 سبتمبر 2023 برعاية الدكتورأيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي و الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة وريادة الدكتورة مها العشماوي عميد الكلية ورئيس المؤتمر ومقررا المؤتمر الدكتور صبري الخضري وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتور محمد جبر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



ويناقش المؤتمر تأثير المتغيرات المناخي على معدل انتشار الأمراض الوبائية، الرؤي المستقبلية للأمن الغذائى فى ظل الصراعات الدولية، الاستخدام الأمثل لنواتج التعليم والبحث العلمى فى حل المشكلات والاستدامة، الاتجاهات التشخيصية الحديثة لأمراض الحيوان والدواجن والأسماك، الهندسة الوراثية ودورها فى الحد من أمراض الحيوان والدواجن والأسماك، صحة الأغذية والأمراض المشتركة.



ويتضمن البرنامج العلمى كلا من المحاضرات الرئيسية وعرض الأبحاث كما سيقدم علماء دوليين محاضرات رئيسية حول الموضوعات الهامة فى مجال الطب البيطرى.