عشاق كرة القدم المصريين بالنمسا يستقبلون لاعبي الأهلي بفيينا .. صور

تجمعت قلوب عشاق كرة القدم والنادي الأهلي اليوم ٢٠٢٣/٨/٢٨ علي استقبال الفريق و اعضاء الجهاز الاداري والفني المرافق للاعبين بمطار فيينا النمسا في رحلة الاعداد التي يجريها النادي حاليًا في احدي ضواحي النمسا.

ويصل اللاعبون اليوم علي متن طائرة مصر للطيران ( رحلة غير نظامية) الساعة ١٢:٣٠ بتوقيت النمسا للدخول في معسكر الاعداد والتأهيل للاعبين الذي يمتد لمدة اسبوع .



ومن المقرر ان يخوض فيها النادي الاهلي مباريات تجربية مع فرق محلية بالنمسا، كما يستعد ابناء الجالية المصرية بجميع فئاتها وكياناتها للمشاركة في تشجيع النادي الاهلي.

وقال محمود حميدة، سكرتير النادي المصري بفيينا، إن السفير محمد الملا، سفير جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى الامم المتحدة، وجه بتذليل كل العقبات امام الفريق حتي يتمكن من تحقيق هدف المعسكر.

هذا وكان في استقبال البعثة بالمطار المستشار محمد البحيري القنصل العام لجمهورية مصر العربية بالنمسا،

وسامح بشاري، مدير المحطة الارضية للشركة الوطنية مصر للطيران بالنمسا، وخالد حسين رئيس النادي المصري، وعوض امير رئيس نادي نجوم الرياضة بالنمسا، وولاء عياد عضو مجلس ادارة نادي نجوم الرياضة، والكابتن احمد البقلولي لاعب نادي الشرقية وعضو مجلس ادارة نادي نجوم الرياضة، واحمد الشرقاوي عضو مجلس ادارة الإتحاد العام للمصريين بالنمسا والمترجم المصري الاستاذ محمد فاروق والكثير الكثير من ابناء الجالية المصرية بالنمسا.

وما زال محبو النادي الاهلي والرياضة المصرية بانتظار خروج الفريق من المطار

نوافيكم بآخر الاخبار قريبا عن موعد المباريات.

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